Взрыв под Москвой: чем на самом деле занимается завод в Сергиевом Посаде

Что производили на заводе

В частности, на сайте указано, что АО "Загорский оптико-механический завод" (ЗОМЗ, входит в холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех").

Предприятие позиционирует себя как одного из основных российских разработчиков и производителей наблюдательных приборов для силовых структур и промышленности.

Он также производит медицинскую аппаратуру для диагностики и лечения заболеваний ткани и сосудов глаза, флюорографы и усилители яркости рентгеновского изображения, а также различные фотометрические приборы.

Но, одно из приоритетных направлений работы завода - это оптика для военных. К примеру, на предприятии занимаются производством биноклей 8х20 для комплекта боевой экипировки военнослужащего "Ратник". Он отличается малым весом и высокопрочным эргономичным корпусом из магниевого сплава.

Кроме того, как узнали в СМИ, это еще не весь список. Также на этом заводе производилась техника специального назначения. А именно: авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракеты, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы.

Также там занимались изготовлением очков, прицелов и моноочков ночного видения.

Завод в последнее время не раскрывал данные о прибыли

Прокремлевские СМИ информируют, что выручка Загорского оптико-механического завода за 2021 год составляла 1,2 млрд рублей (чистая прибыль - 10,033 млн рублей).

При этом компания не раскрывала данные за весь 2022 год. Однако только за второй квартал выручка завода составила 657,2 млн рублей (чистая прибыль - 25,6 млн рублей).

Чем занимался взорвавшийся на заводе "Пиро-Рос"?

Как заявляют местные власти, мощный взрыв произошел в ангаре фирмы "Пиро-Росс", расположенной на территории Загорского оптико-механического завода.

Как указано на сайте этой компании, она была основана в 1994 году четырьмя оборонными предприятиями. И в течение этого времени "Пиро-Росс" из маленького пиротехнического конструкторского бюро плавно переросла в крупное предприятие по разработке и производству пускового электромеханического оборудования, пиротехнических и швейных изделий, а также фейерверковым показам и перевозке опасных грузов.

По крайней мере, так указано на самом сайте компании. Кроме того, "Пиро-Росс" сегодня продолжает разработку и производство систем управления фейерверковыми показами с активным применением электроники. Также там хвастаются, что их товары "разработаны с учетом специфики перевозки опасных грузов".

Из при этом всем фирма еще и предлагает одежду премиум-класса "для деловых и энергичных женщин, основой гардероба которых является классический костюм".

Взрыв в Сергиевом Посаде

Напомним, сегодня в Московской области на Загорском оптико-механическом заводе произошел взрыв. Предприятие находится в городе Сергиев Посад, который находится в 70 км от Москвы.

Официальной версией взрыва в РФ уже назвали "человеческий фактор". Мол, взрыв произошел на территории завода, где размещался склад с пиротехникой компании "Пиро-Росс".

По последним данным, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 43 человека. От взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. На заводе была объявлена тотальная эвакуация.

Более подробно о взрыве в подмосковном Сергиевом Посаде на заводе - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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