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Взрыв в оккупированном Луганске: росСМИ пишут о ранении "главы МВД ЛНР"

Фото: Игорь Корнет, так называемый "глава МВД ЛНР" (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 15 мая, днем в результате взрыва во временно оккупированном Луганске ранения получил так называемый "и.о. главы Министерства внутренних дел ЛНР" Игорь Корнет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Новости" в Telegram.

"Врио главы МВД ЛНР” Игорь Корнет ранен при взрыве в центре Луганска", - пишет пропагандистское издание со ссылкой на источника.

При этом более детальная информация о состоянии Корнета пока неизвестна.

Напомним, сегодня в центре Луганска на улице Демехина прогремел взрыв. Он якобы произошел в помещении салона красоты "Барбершоп".

Также мы писали, что взрыв в Луганске звучал и 12 мая на территории машиностроительного завода.

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ЛуганскЛНРВзрывВойна России против Украины