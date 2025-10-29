Взрыв в Хмельницком. В ОВА рассказали, что известно о причине

Он рассказал, что по факту гибели людей и разрушения жилого дома были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

"В рамках уголовного производства назначен ряд специализированных экспертиз, в частности пожарно-техническая с целью определения места и причин взрыва, возможного накопления веществ, которые вызвали взрыв и был ли это взрыв именно природного газа", - отметил Тюрин.

Глава ОВА добавил, что следственные действия, по результатам которых будут установлены все обстоятельства, продолжаются. Предварительно, остатков взрывных устройств по результатам осмотра места происшествия не обнаружено.

"11 жителей нуждаются во временном отселении. Однако, на сегодня обратилось за помощью 2 человека пожилого возраста, которые поселены в кризисном центре города. Они обеспечены питанием и медикаментами", - сказал он.