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Взрыв газа в многоэтажке Кропивницкого: есть пострадавший, двух людей спасли (фото)

Фото: из-за взрыва газа в многоэтажке в Кропивницком 23 марта пострадал мужчина (t.me/kirovogradskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В результате взрыва газа в многоэтажке в Кропивницком в четверг, 23 марта, пострадал хозяин квартиры, где случилось ЧП. Также удалось спасти еще двух людей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

"В результате взрыва газа, произошедшего утром, пострадал один мужчина - владелец квартиры. Он госпитализирован в областную больницу", - рассказал он.

По его данным, взрывной волной разрушены межкомнатные перегородки в квартире, балкон, повреждены входные двери соседних квартир.

"По предварительной информации - разрушения несущих конструкций нет", - добавил глава региона.

По данным ГСЧС Украины, взрыв произошел в квартире на шестом этаже многоэтажки по ул. Юрия Коваленко.

"Предварительно разрушений несущих конструкций нет. Пострадал один человек (собственник квартиры), спасены два человека. Информация уточняется", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в четверг, 23 марта, в Кропивницком случился взрыв во время воздушной тревоги. В одной из многоэтажек города случилось ЧП - взорвался газ.

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КропивницкийВзрыв