Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе: полиция обнаружила канистры с топливом и фейерверки

В среду в Лас-Вегасе возле входа в отель Trump International Hotel Las Vegas взорвался Cybertruck, в результате чего погиб водитель и пострадали 7 человек. Полиция обнаружила в пикапе канистры с топливом и фейерверки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Выступая на брифинге шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл заявил, что в задней части грузовика были обнаружены "канистры с топливом и большие фейерверковые минометы" (пиротехника).
Ранее генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал в соцсети Х, что "взрыв был вызван очень мощным фейерверком или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck", и он не связан с самим транспортным средством.
Президент США Джо Байден выступая телевизионном эфире в среду вечером заявил, что сотрудники правоохранительных органов расследуют, была ли какая-то возможная связь между взрывом Cybertruck и наездом автомобиля в толпу людей в Новом Орлеане, в результате чего погибло не менее 15 человек.
Напомним, что Илон Маск заявил, что событие со взрывом грузового пикапа, который производит его компания, может быть терактом.
Также он предположил, что произошедшее может быть связано с инцидентом в Новом Орлеане. Миллиардер сообщил, что в обеих случаях автомобили были арендованы у Turo - площадки, которая позволяет владельцам авто сдавать свои машины в аренду.
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