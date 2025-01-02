Взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе: полиция обнаружила канистры с топливом и фейерверки

Выступая на брифинге шериф полиции округа Кларк в Лас-Вегасе Кевин Макмахилл заявил, что в задней части грузовика были обнаружены "канистры с топливом и большие фейерверковые минометы" (пиротехника).

Ранее генеральный директор компании Tesla Илон Маск написал в соцсети Х, что "взрыв был вызван очень мощным фейерверком или бомбой, перевозимой в кузове арендованного Cybertruck", и он не связан с самим транспортным средством.

Президент США Джо Байден выступая телевизионном эфире в среду вечером заявил, что сотрудники правоохранительных органов расследуют, была ли какая-то возможная связь между взрывом Cybertruck и наездом автомобиля в толпу людей в Новом Орлеане, в результате чего погибло не менее 15 человек.