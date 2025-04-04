Взрыв авто в Днепре: раненый чиновник умер в больнице

"Во время оказания медицинской помощи депутат Днепровского городского совета от "Пропозиции" Юрий Федько умер в больнице", - говорится в сообщении.

Полиция квалифицировала событие как теракт, возбуждено уголовное производство.

"В настоящее время осуществлен осмотр места происшествия, собраны вещественные доказательства и проводится комплекс следственных и оперативных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступления и его раскрытию", - сообщает полиция.

Правоохранители отрабатывают три версии: преступление по заказу российских спецслужб для дестабилизации ситуации в государстве, неприязненные отношения потерпевшего с вероятным преступником, профессиональная деятельность потерпевшего.

Фото: полиция рассматривает три версии подрыва авто чиновника в Днепре (t.me/UA_National_Police)