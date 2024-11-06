Выборы в США: уже в половине штатов определился победитель

В данный момент, Харрис получает 99 голосов в Коллегии выборщиков, Дональд Трамп - 177 голосов. Для победы на выборах кандидату необходимо собрать минимум 270 голосов выборщиков.

Отметим, на данный момент все итоги по штатах выглядят предсказуемо и соответствуют предвыборным прогнозам. Ни в одном из "колеблющихся" штатов, которые и определят судьбу выборов, победитель пока не определился.

Результаты приведены на основе данных экзит-поллов, предварительных результатов подсчета голосов и исторических данных о голосовании в отдельных штатах.