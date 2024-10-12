Выборы в США. Шаткие штаты отдают предпочтение Трампу в вопросе войны в Украине, - WSJ

Избиратели из шатких штатов США считают, что экс-президент Дональд Трамп лучше справится с урегулированием войны РФ против Украины, чем вице-президент Камала Харрис. Таковы результаты последних опросов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание WSJ с 28 сентября по 8 октября проводило опрос в семи так называемых "шатких штатах", в котором приняли участие 2100 избирателей. Погрешность в результатах опроса составляет 2,1 процентных пункта в обе стороны.
Как показал опрос, 50% избирателей из шатких штатов считают, что Трамп лучше справится с войной РФ против Украины. А вот Харрис поддержали 39% опрошенных.
В вопросе обострения ситуации на Ближнем Востоке Трамп тоже получил преимущество. Его поддержали 48% опрошенных, тогда как Гаррис - 33%.
В обоих случаях Трампа поддерживали не только республиканцы, но и независимые избиратели. Предпочтение экс-президенту по вопросу решения войны РФ против Украины отдала почти половина из них.
Шаткий штат - это штат, где кандидаты в президенты от демократов и республиканцев имеют практически равные шансы, поэтому именно на эти штаты нацелены избирательные кампании. Это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.
Выборы в США состоятся уже в начале ноября.
Ни Трамп, ни Харрис пока не выступали с конкретными планами по завершению войны России против Украины. Однако американский экс-президент уже несколько раз обещал, что завершит войну за 24 часа, или даже еще до того, как войдет в Белый дом в случае победы на выборах. Свою уверенность Трамп объяснял тем, что имеет "хорошие отношения" с российским диктатором.
Гаррис в своих публичных заявлениях придерживалась политики нынешней администрации США, которая предусматривает поддержку Украины до победы в войне. Кроме того, вице-президент исключила любые переговоры с Путиным по поводу войны без участия Киева.
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