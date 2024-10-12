Выборы в США. Шаткие штаты отдают предпочтение Трампу в вопросе войны в Украине, - WSJ

Издание WSJ с 28 сентября по 8 октября проводило опрос в семи так называемых "шатких штатах", в котором приняли участие 2100 избирателей. Погрешность в результатах опроса составляет 2,1 процентных пункта в обе стороны.

Как показал опрос, 50% избирателей из шатких штатов считают, что Трамп лучше справится с войной РФ против Украины. А вот Харрис поддержали 39% опрошенных.

В вопросе обострения ситуации на Ближнем Востоке Трамп тоже получил преимущество. Его поддержали 48% опрошенных, тогда как Гаррис - 33%.

В обоих случаях Трампа поддерживали не только республиканцы, но и независимые избиратели. Предпочтение экс-президенту по вопросу решения войны РФ против Украины отдала почти половина из них.

Шаткий штат - это штат, где кандидаты в президенты от демократов и республиканцев имеют практически равные шансы, поэтому именно на эти штаты нацелены избирательные кампании. Это Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

Выборы в США состоятся уже в начале ноября.