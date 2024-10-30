Выборы в США: Харрис выступила со своей последней речью перед избирателями

Кандидат в президенты США Камала Харрис выступила со своей последней речью перед десятками тысяч людей. Она предупредила, что вторая администрация Трампа принесет "хаос и раскол", заявив, что пришло время "перевернуть страницу".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Ровно за неделю до дня выборов (в Америке еще вторник), Харрис заявила, что США - это "не сосуд для схем будущих диктаторов", а "величайшая идея, когда либо придуманная человечеством".

"Через 7 дней у нас будет возможность перевернуть страницу и начать писать следующую главу самой необычной истории из когда-либо рассказанных", - сказала вице-президент США.

Издание отмечает, что кандидат от демократов выступала в Эллипсе в Вашингтоне, округе Колумбия. То есть на том же месте, где выступал бывший президент США Дональд Трамп 6 января 2021 года, за несколько минут до того, как разъяренная толпа его сторонников ворвалась в Капитолий. Как пишет Axios, стоя на этом месте, Харрис заявила, что ее соперник от Республиканской партии "нестабилен, одержим местью, поглощен обидами и жаждет бесконтрольной власти".

"Это тот человек, который стоял на этом самом месте почти четыре года назад и послал вооруженную толпу к Капитолию Соединенных Штатов, чтобы свергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, которые, как он знал, он проиграл", - сказала Харрис.

Axios добавило, что в последние дни своей предвыборной кампании вице-президент США усилила риторику, представляя бывшего президента как фундаментальную угрозу республике и пообещав "стать президентом для всех американцев".

Также она во вторник признала, что самая большая проблема США заключается в том, чтобы "снизить расходы, которые росли еще до пандемии и которые все еще слишком высоки".

Опросы неизменно показывают, что экономика является наиболее важным вопросом для избирателей. В связи с этим некоторые демократы обеспокоены тем, что избиратели мало знают об экономической платформе Харрис.

В ходе выступления вице-президент попыталась противопоставить своей план плану Трампа, заявив, что он "обеспечит налоговые льготы своим спонсорам-миллиардерам", в то время как она обеспечит налоговые льготы "трудящимся и среднему классу".

Пытаясь напомнить избирателям о своих экономических позициях, она заявила, что примет федеральный запрет на взвинчивание цен на продукты питания, установит ограничения на цены на инсулин, а также ограничит расходы на рецептурные препараты, оплачиваемые из собственного кармана.

Еще одной областью политики, которая волнует миллионы американцев, является иммиграция - один из центральных принципов предвыборной кампании Трампа.

"Политики должны перестать относиться к иммиграции как к проблеме, способной напугать избирателей на выборах. Вместо этого следует относиться к ней как к серьезной проблеме, которую мы должны наконец объединить и решить", - сказала Харрис.

В то же время на ее высказывания отреагировали в предвыборном штабе Трампа. Там заявили, что вице-президент "последние 4 года работала рука об руку с Джо Байденом", чтобы разрушить США. Теперь же "она лжет о своей репутации, потому что не может предложить никаких политических решений".

Помимо вышеуказанных слов, Харрис на последнем митинге перед выборами поделились подробностями о своей мотивации к лидерству, поскольку опросы показывают, что американцы по-прежнему хотят узнать больше о вице-президенте.

Она заявила, что стремится "привлечь к ответственности тех, кто использует свое богатство или власть, чтобы наживаться на других", а также "защитить трудолюбивых американцев, которых не всегда видят и слышат, но которые заслуживают голоса".

Также Харрис, которая в свои 60 лет на 18 лет моложе 78-летнего Трампа, заявила, что в "Америке пришло время для нового поколения лидеров".

"В первый день, если Дональд Трампа будет избран, он придет в свой кабинет со списком врагов. Когда меня выберут, я приду со списком дел", - сказала она