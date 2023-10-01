Выборы в Словакии. О чем свидетельствуют промежуточные данные экзит-полов

По состоянию на 04:20 по Киеву в Словакии было подсчитано около 80% всех голосов избирателей.

Промежуточные результаты свидетельствуют о том, что на первом месте пророссийская партия Smer с результатом в 22,9% голосов избирателей. На втором месте идет Прогрессивная Словакия с результатом 16,8% голосов избирателей.

Тройку лидеров закрывает партия Hlas – 15% голосов избирателей.

Фото: скриншот

Как пишут словацкие СМИ, SMER Hlas SNS (Словацкая национальная партия) может набрать

Подробно о том, чем важны выборы в Словакии и как они могут повлиять на Украину, читайте в материале - "Венгрия №2? Ждать ли Украине проблем после выборов в Словакии".

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