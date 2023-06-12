Выборы в Раду и новый конкурент Кличко? Что происходит в украинской политике во время войны

Трагедия 1 июня, когда в Деснянском районе столицы погибли три человека, не сумевшие попасть в закрытое убежище во время ракетной атаки, резко обострила политическую атмосферу в Киеве. Противостояние между президентской вертикалью и Виталием Кличко напоминает события довоенных времен: взаимные обвинения, видеообращения, открытый троллинг друг друга.

Эта история, которая пока далека от завершения, показывает: даже в критический момент войны политическая жизнь в Украине и не думает прекращаться. Те, кто в этой очередной схватке занял сторону Кличко, считают, что эскалация вокруг власти в столице может быть связана с приближением выборов. Уже несколько месяцев в политических кругах ходят слухи, что кампания в Раду может пройти в срок, то есть осенью этого года.

Собеседники издания во власти уверяют: раньше чем следующей весной выборы едва ли возможны. Однако это вовсе не мешает нынешним и будущим игрокам – представителям власти и оппозиции, волонтерам и военным – присматриваться к политическим лагерям и разбиваться на команды.

Ждет ли Кличко "нокаут"

Отношения Кличко с Банковой не заладились буквально от начала каденции Зеленского. Эскалация между мэрией и центральной властью нарастала по любому поводу: будь то советская инсталляция в столице, снос исторического особняка или обыски в КГГА.

Обе стороны негласно называют одну и ту же причину перманентных стычек: политическая самостоятельность Кличко раздражала и продолжает раздражать Офис. Хотя официально на Банковой утверждают, что ни о какой партийной конкуренции речи не идет – они просто периодически недовольны работой киевского мэра.

В довоенные времена в Офисе президента хотели сместить Кличко с поста главы КГГА, который он по закону совмещает с креслом мэра. Но такой шаг мог быть достаточно сомнительным с юридической точки зрения и оспорен в суде. Поэтому на Банковой пошли другим путем и подготовили новый закон о столице, который вводил бы новую должность – префекта – по сути, этакого надзирателя за столичными властями.

Это было частью целого плана по переходу киевской власти под контроль президентской команды, автором которого, по данным издания, был тогдашний министр развития территорий, а ныне – глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов. Но до полномасштабной войны реализовать это не получилось, а с ее началом это уже выглядело бы просто неуместно.

Впрочем, военное положение дало Банковой другой инструмент. Вместо местных государственных администраций были созданы военные администрации. Главы РГА и ОГА были переназначены начальниками РВА и ОВА соответственно. Но в случае Киева из-за особого статуса и законодательства получилась коллизия. На место начальника КГВА 1 марта президент назначил генерала Николая Жирнова. А Кличко, по факту, остался мэром и продолжил руководить КГГА как исполнительным органом горсовета.

В те дни, когда столица была почти что в полуокружении, это решение ни у кого не вызывало сильного удивления. Но российские войска от Киева оттеснили, а отдельный начальник КГВА остался. С тех пор у него появилась еще одна важная миссия – балансировать власть Кличко, считают в команде мэра. Но, мол, потому как Жирнов не желал влазить в политику и не сильно справлялся с возложенной задачей, осенью прошлого года его сменили на другого генерала – Сергея Попко.

"В принципе и Попко старается избегать любых публичных конфликтов. Так что можно предположить, что он также не оправдал ожиданий сверху", – рассуждает один из членов команды столичного мэра.

У Виталия Кличко в очередной раз обострились отношения с ОП, в этот раз из-за укрытий в столице (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

С одной стороны, размытая черта между функциями мэрии и КГВА – удобный инструмент, чтобы иметь собственные рычаги влияния на столицу. С другой – условное двоевластие иногда усиливает напряжение между Банковой и Кличко. Так, например, было во время развертывания "пунктов незламності". И так произошло после гибели людей рядом с закрытым укрытием в Деснянском районе, когда все стали выяснять, а кто в конце концов виноват.

Кличко попросил Офис президента и Кабмин временно отстранить главу Деснянской РГА в Киеве Дмитрия Ратникова, который, по словам мэра, отвечает за укрытия в своем районе. Тот в ответ призвал мэра уйти в отставку вместе с ним. Потом Владимир Зеленским пригрозил виновникам этого инцидента "нокаутом", похоже, намекая на Кличко. По словам президента, обеспечивать людей укрытиями – это обязанность местных властей. А десять глав киевских РГА несколько дней спустя записали совместное обращение, в котором предложили Кличко добровольно отказаться от должности главы КГГА. Все они, как утверждают у Кличко – полностью лояльны к ОП, даже по закону их назначают и увольняют президент вместе с Кабмином.

"КГГА постоянно меняет маски в зависимости от ситуации: когда им нужно, они говорят, что они исполнительный орган Киевсовета и все полномочия в городе у них. А когда случается такое как с убежищами, они говорят, что они тут вообще ни при чем, это районные администрации должны делать вместе с военными", – говорит собеседник издания в президентской команде.

После трагедии в Деснянском районе президент поручил провести новую ревизию министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Александру Камышину. Сначала тот ходил на проверки вместе с мэром. Но после того как Камышин опубликовал в телеграм-канале несколько видеоотчетов этих инспекций, где четко просматривался "троллинг" Кличко, совместные походы по укрытиям прекратились.

Выбор "ревизора" неслучайный. По одной из версий, Камышина Банковая рассматривает как минимум на пост начальника КМВА вместо Попко. У Кличко опасаются, что ОП может пойти дальше, назначив Камышина на пост главы КГГА. Однако, как и прежде, без изменения закона о столице или вывода Конституционного суда это решение может вызывать юридические споры. Другие собеседники издания говорят, что Камышин никуда не собирается, поскольку у него есть масса важных задач на своем министерском посту.

В теории есть два других – более законных способа, как "сбить" Кличко. Первый – решением Верховной рады передать все полномочия мэра и горсовета начальнику КГВА. Но для этого голосов в зале нет, отмечают как в команде Кличко, так и в команде президента. Второй способ – путем голосования за недоверие мэру внутри Киевсовета. И это сценарий видится еще менее реалистичным, учитывая, что сейчас у Кличко там есть лояльное к нему большинство.

"Кличко обставился кучей защит и начинает еще на дальних подступах обороняться. Думаю, если мы дойдем до каких-то серьезных движений против него, то все закончится звонком от условного Шольца или условной фон дер Ляйен с призывом "уважать местное самоуправление", – говорит собеседник РБК-Украина в "Слуге народа", который очень скептично относится к шансам центральной власти победить Кличко на этот раз. Другой собеседник на Банковой тоже считает, что ничем серьезным конфликт не закончится, хотя в медийном поле эта тема еще проживет некоторое время – пока ее не заслонят другие громкие события.

Выборы с одним неизвестным

Противостояние Кличко и Банковой ведется подчеркнуто публично, а параллельно же в политических кулуарах идут другие интересные процессы, уже непубличного характера, связанные с подготовкой к следующим выборам.

Сама постановка вопроса выглядит довольно абсурдно – сейчас никто не может и приблизительно сказать, когда и на каких условиях закончится война с Россией, что уж говорить о каких-то выборах. Тем не менее, некоторое время в кулуарах ходили слухи о том, что выборы в Верховную раду состоятся в положенный срок – уже в октябре этого года.

Сейчас такой вариант выглядит откровенной фантастикой. Ведь даже в случае успешного завершения войны понадобится немало времени, чтобы создать условия для нормальных демократических выборов, в частности, разобраться со списками избирателей, окончательно закрыть вопрос физической безопасности на освобожденных территориях и т.д.

Тем не менее, источники РБК-Украина в разных политических лагерях говорят, что следующей весной или в начале лета проведение выборов вполне реально. По крайней мере, ключевые игроки уже держат это в уме. Механизмов может быть много, вплоть до непродления военного положения, что разблокирует возможность выборов (после них, при необходимости, его снова введут).

Хотя в таком случае возникнет множество других проблем: текущая операционная деятельность исполнительной власти во многом завязана именно на правовой режим военного положения и его резкая отмена все сильно усложнит. Да и наверняка значительное количество украинских мужчин попытаются воспользоваться возможностью уехать из страны.

Первые, еще очень предварительные признаки того, что выборы все-таки не за горами, уже есть. По словам информированного источника РБК-Украина, в отдельных регионах началась проверка списков избирателей, а в Центризбиркоме создали рабочую группу по подготовке к выборам.

Собеседники во власти допускают, что выборы в Раду могут пройти следующей весной или летом (фото: president.gov.ua)

Одна из причин, почему тема выборов актуализируется – давление со стороны Запада, пусть пока и непубличное. Европейские и американские союзники, которые постоянно подчеркивают роль Украины как форпоста демократии, которую она защищает, весьма хотели бы, чтобы Украина этому образу соответствовала и изнутри. А без выборов и сменяемости власти демократия невозможна по определению.

"На Западе поняли, что Зеленский по факту стал президентом почти всех украинцев, а что касается парламента – там бы они хотели видеть как раз коалицию, не монобольшинство. Это понятная для них история, это система сдержек и противовесов, они такое поддерживают", – говорит собеседник издания.

Сейчас мало у кого есть сомнения, что если Зеленский решится пойти на второй срок, то выборы он выиграет (разве что война закончится совсем уж плохо для Украины). Но в отличие от 2019 года, популярность президента его партии не передается. Так что монобольшинства действительно, скорее всего, уже не будет, признают собеседники во власти.

"Как только война закончится, пойдет массовый разгон темы "так кто же победил?" С одной стороны, будут говорить, что победил "народ", то есть условный Притула. С другой – что победила "армия", то есть Залужный. А президент вроде как и ни при чем, хотя понятно, что это бред", – рассуждает собеседник на Банковой.

Уже сейчас можно прогнозировать, что на выборы пойдет партия власти, которая, по идее, должна стать основой будущей пропрезидентской коалиции. Это явно не будет "Слуга народа" – этот бренд давно исчерпал себя, собрал массу негатива из-за скандалов парламентских "слуг", да и в целом выглядит неуместным в новых реалиях. Как будет именоваться новый проект – вопрос открытый, как и то, кто пойдет первым номером.

Один из собеседников допускает, что возглавить партийный список может премьер Денис Шмыгаль с перспективой перехода на спикерский пост. И он, по словам источника, якобы уже положил на стол президенту папку с предварительным списком кандидатов. При таком сценарии действующий спикер – Руслан Стефанчук – может возглавить Конституционный суд. Впрочем, другие собеседники издания такую информацию не подтверждают. Они придерживаются версии, что первым номером станет глава ОП Андрей Ермак, который в любом случае потом не пойдет работать в Раду, а останется на нынешней должности.

Партийный список будет укомплектован частично действующими народными депутатами, которые хорошо себя проявили в текущем созыве и особенно за время полномасштабной войны, а также различными "звездами", которые раскрылись уже после вторжения (условный глава Николаевской ВА Виталий Ким).

Теоретический переход Шмыгаля в парламент со стороны выглядит вполне логично. В 2019 году первый номер списка СН Дмитрий Разумков впоследствии тоже возглавил Раду, но ситуация была совершенно другая. К тому моменту он вместе со всей командой не прошел проверку какими-то реальными государственными проблемами, тогда как Шмыгаль руководит правительством уже во время второго глобального кризиса (первый, напомним, был связан с пандемией коронавируса).

Параллельно в кулуарах традиционно муссируется тема со сменой главы правительства, особенно с учетом наличия у Шмыгаля двух амбициозных вице-премьеров: Михаила Федорова, полномочия которого не так давно расширили, и Александра Кубракова, который отвечает за восстановление Украины – по определению ключевое направление госполитики. И Кубраков, и Федоров периодически ездят на Запад, что в украинской политической традиции считается своего рода "смотринами". Плюс, есть еще один вице-премьер – Юлия Свириденко, которую не прочь провести на повышение отдельные функционеры на Банковой.

Впрочем, по информации издания, сейчас Шмыгаль не ощущает никакой политической опасности от своих заместителей, а напротив, вполне поддерживает расширение их полномочий. Федоров же, говорят собеседники, отлично чувствует себя на нынешнем месте, занимаясь проектами, рассчитанными на долгую перспективу, вроде образования.

Шмыгаль може в перспективе возглавить список новой партии Зеленского на выборах в Раду (фото: president.gov.ua)

На Кубракова же одновременно навесили уж слишком большое количество обязанностей, что осложняется бюрократическими проблемами – сейчас продолжается переходной период после слияния Министерства развития общин и территорий с Министерством инфраструктуры. Так что правительство в целом сейчас гораздо больше занято решением оперативных проблем, чем политическими играми.

Партии военных и волонтеров

В любом случае, власть планирует пойти на выборы несколькими колоннами. Помимо "основной" партии, планируется запуск "военного" проекта, условной партии "Азова", в которой могут оказаться, например, генерал Александр Сырский, герои-защитники "Азовстали", возможно, даже начальник ГУР Кирилл Буданов и другие военные люди.

Но самая большая интрига, пожалуй, это формат участия или не участия в выборах главнокомандующего Валерия Залужного. Сверхпопулярного генерала сейчас пытаются привлечь к себе самые разные политические группы, тогда как он сам, по имеющейся информации, окончательно не принял решения идти в политику. В частности, его хотят видеть в рядах проекта под названием "Мрія", куда входят многие известные военные и ветераны, вроде Юрия Гудыменко или Юлии "Тайры" Паевской. "Надо понимать: в какой партии будет Залужный, это и будет главная "партия военных", кто бы там еще не был в списке", – говорит информированный собеседник РБК-Украина.

Большой интерес к главнокомандующему, по информации издания, проявляет и команда Петра Порошенко. Но пока безрезультатно – якобы Залужный, если и пойдет в политику, то не со "старыми" партиями.

По словам собеседника издания в "Евросолидарности", контакты с Залужным у них есть, но разговоры о совместном политическом будущем не ведутся.

"Тем более, что и сам Залужный пытается дистанцироваться от любых политических сил. Но судя по тому, как эту тему – Порошенко и Залужный – обсуждают в команде Зеленского, они этого реально побаиваются", – отметил источник.

Порошенко имеет свой ядерный электорат, который наверняка позволит его партии, даже без Залужного, пройти в парламент. В Евросолидарности уверяют, что не проводят сейчас своих соцопросов, а собеседники РБК-Украина во власти дают ЕС от 6 до 10-12 процентов. И отмечают, что у команды Порошенко сейчас возникли серьезные проблемы, связанные с переформатированием политического поля и настроений населения.

"Грубо говоря, сейчас у нас 80% избирателей – это "армовир" (электорат, которому близок лозунг "Армія, мова, віра", - ред.). И возникает вопрос, как внутри "армовира" партии отстраиваются друг от друга. Кто такие ЕС? Если они "волонтеры" – то они однозначно тут проигрывают Притуле и прочим. Если они "военные" – то проигрывают Залужному. Если они за Европу – то сейчас все за Европу, а они вот даже за Стамбульскую конвенцию не полным составом голосовали", – говорит собеседник во власти. По его словам, сейчас возникла ситуация, когда рейтинг "Евросолидарности" превышает рейтинг самого Порошенко, но тот не хочет это принять и соответствующим образом изменить свое позиционирование.

В самой ЕС утверждают, что критической ситуации с рейтингами у них сейчас нет и судя по тем опросам, с которыми они знакомы, они в тройке партий, проходящих в Раду.

"У кого может возникнуть проблемы на выборах – так это у "Слуг народа". Если их электорат в первый день войны бросился бежать из страны, то наш – выстраивался в очереди в военкоматы. Именно поэтому они сейчас ломают голову, как упростить голосование для украинцев за рубежом", – сказал один из собеседников в партии Порошенко.

По сути, сейчас ЕС столкнулась с той же проблемой, которая постигла партию "Свобода" после Революции достоинства. Общественный дискурс заметно сдвинулся вправо и партия перестала так уж выделяться на фоне остальных, взявших на вооружение ту же проукраинскую и даже националистическую риторику и атрибутику. В итоге "Свобода" не смогла сформировать для избирателя уникальное политическое предложение, которое могло бы его заинтересовать.

"Будет ли у нас какое-то новое позиционирование – сейчас мы изучаем это на уровне фокус-групп. Это анализируется – смотрим, что людей волнует. Но о каком-то кардинальном повороте речь пока не идет. Конкретика, месседжи появятся уже ближе к выборам", – говорит собеседник в ЕС.

Как показывают опросы, в Раду сегодня мог бы однозначно пройти условный блок волонтеров, сформированный вокруг Сергея Притулы, куда также могут войти и различные представители гражданского общества.

Опросы, проведенные от начала войны, показывают, что у потенциальной партии Притулы есть шансы пройти в следующую Раду (фото: РБК-Украина, Виталий Носач)

"Возможно, такого рода проектов будет несколько, и они под влиянием коллективного Фейсбука будут вынуждены объединиться, но после прохода в Раду наверняка распадутся", – предположил собеседник во власти, называющий этот проект очередной реинкарнацией "Самопомощи".

Наконец, последний вероятный компонент будущей Рады – проект Алексея Арестовича, нацеленный в основном на юго–восточный, "умеренный электорат". "Это такие "русскоязычные патриоты Украины", которые выступают против "чрезмерной украинизации", за "хороших русских" и тому подобное. Если у нас 80% – это "армовир", то 20% – это как раз такие булгаковеды-пушкинисты, чьи голоса они хотят подобрать", – говорит собеседник в "Слуге народа".

Другие политсилы имеют весьма сомнительные шансы пройти в Раду. Особенно если в законодательство вернут формат блоков, а вместе с ним – и более высокий избирательный барьер. Но у этого сценария есть как свои сторонники, которые хотели бы сузить круг партий, представленных в следующем созыве, так и противники – которые понимают, что могут оказаться теми самими "аутсайдерами".

Точно в парламенте не будет очередной реинкарнации Партии регионов, хотя отдельные ее представители сейчас пытаются найти место в будущей политической системе, уже в индивидуальном порядке. Крайне скептично оцениваются и шансы Юлии Тимошенко, которая так и не смогла адаптироваться к реалиям полномасштабной войны.

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Перспективы выборов полностью зависят от дальнейшего хода войны и ее результата. Вернее, от того, как именно этот результат расценит массовый избиратель. По общему настроению во властных кабинетах, Украина победит в войне, но путь к победе еще очень долгий и сложный. Ключевой фактор – стабильность поддержки со стороны Запада.

Несмотря на снятие, фактически, последних табу в плане вооружений, помощь все равно приходится упорно выбивать. В этом плане все зависит от хода текущего контрнаступления – каждое отбитое у россиян село стимулирует Запад давать больше оружия. В любом случае, впереди еще долгий марафон, говорят собеседники РБК-Украина.