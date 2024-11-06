Результаты выборов в США: что известно по состоянию на сейчас

Результаты выборов в США по состоянию на утро 6 ноября свидетельствуют, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет серьезные шансы на победу. Но подсчет голосов продолжается, и ситуация может кардинально измениться.

РБК-Украина рассказывает, что известно о результатах голосования в США по состоянию на утро.

Предварительные результаты голосования в США

Для победы на президентских выборах кандидатам нужно поддерживать 270 выборщиков. В каждом штате есть определенное количество выборщиков, которое зависит от численности его населения. Больше всего выборщиков в Калифорнии (54), Техасе (40) и Флориде (30). Победа в Калифорнии досталась Харрис, а вот в других двух - Трампу.

По предварительному подсчету голосов, кандидат от республиканцев Дональд Трамп получает 241 голос выборщиков, тогда как представительница демократов Камала Харрис - 179 выборщиков.

Что же касается так называемых "шатких" штатов, от которых фактически зависит судьба нынешних выборов, то в шести из семи из них преимущество пока получает Трамп. Харрис может еще рассчитывать на поддержку Невады, но оттуда пока не начали поступать данные о результатах голосования.

Кому отдали победу экзит-полы

Национальный экзит-пол Edison Research, результаты которого были опубликованы еще до начала подсчета голосов, свидетельствовал о том, что 48% американских избирателей поддерживали на выборах Харрис, тогда как Трампа - 44%.

В большинстве "шатких" штатов лидировала Харрис. Ей прогнозировали победу в Джорджии, Мичигане, Висконсине и Северной Каролине. Трамп, по прогнозу, побеждал в Неваде и Пенсильвании. В штате Аризона у кандидатов был паритет - по 46%.

Минирования из РФ и проблемы на участках: как прошли выборы

Хотя выборы в США проходили относительно спокойно, не обошлось без эксцессов. Так, в "шатком" штате Джорджия останавливали голосование на двух избирательных участках. Причиной стало сообщение о минировании.

Государственный секретарь Джорджии Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы минирования имели "российское происхождение".

В ФБР также заявляли, что располагают информацией об угрозах минирования избирательных участков в нескольких штатах, "многие из которых, как кажется, поступали из российских почтовых доменов". В частности, в Пенсильвании, где даже местами продлевали голосование из-за этого.

В еще одном "шатком" штате - Висконсине - решили перечислить около 30 тысяч голосов из Милвоки из-за проблем с пломбированием.

"Это сделано из чрезмерной осторожности. У нас нет оснований полагать, что пересчет был скомпрометирован", - объяснял представитель городского совета Джефф Флеминг.

В Аризоне из-за проблем с голосованием решили продолжить работу избирательных участков в одном из округов, а в одном из округов штата Джорджия возникли задержки в отчете о результатах выборов через программное обеспечение.