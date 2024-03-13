"Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина

При подготовке материала использовались комментарии ГУР и СБУ, главы пресс-службы Херсонской ОВА Александра Толоконникова, аналитика общественной организации "Опора" Дмитрия Баштового, а также информация из открытых источников.

В феврале и марте российские оккупанты проводят так называемые "досрочные президентские выборы" на захваченных украинских территориях. Процесс предшествует выборам президента России, которые запланированы на 15-17 марта. Захватчикам необходимо показать "лояльность" украинского населения и для достижения этой цели они используют два трека – внутренний и внешний.

Помимо очевидного факта, абсурда "выборов" в оккупации, российские войска, спецслужбы и кремлевские политтехнологи не брезгуют применять самые репрессивные инструменты, заставляя людей голосовать за Владимира Путина. В попытках создать видимость легитимности собственного пребывания на украинской территории, оккупационные власти создают "избирательные комиссии", угрожают работникам бюджетных сфер и заставляют людей голосовать под дулом автоматов.

Внутренний трек

В конце февраля на оккупированных территориях Украины стартовали досрочные "выборы" нынешнего президента России Владимира Путина. С 28 по 29 февраля их провели в одной части Херсонской области, с 1 по 3 марта – в другой.

Захватнические власти также заявили о "выборах" с 11 по 15 марта в Луганской области. В Запорожской области с 7 марта оккупанты начали похожие процессы в сельской местности, а в городах досрочные "выборы" стартуют 15 и 16 марта.

Подготовка к досрочному голосованию началась раньше. Украинская разведка еще 19 февраля сообщила, что кремлевские политтехнологи прибывают в захваченные города Украины для того, чтобы помочь местным коллаборантам и гауляйтерам подготовиться к "волеизьявлению". В СБУ добавили, что захватчики, тем временем, ужесточают режим контроля местных жителей.

"В период подготовки и проведения "выборов" президента России, запланированных на 15-17 марта, оккупанты значительно усилили административно-полицейский и контрразведывательный режим. Это было сделано в первую очередь, чтобы контролировать население и влиять на результаты голосования, прикрываясь мерами безопасности", – сообщили в СБУ в комментарии РБК-Украина.

Всем процессом руководит администрация президента. Основным куратором называют первого заместителя главы администрации Сергея Кириенко, на которого возложена задача "интегрировать" оккупированные украинские территории в РФ. Особо его участие в "кураторстве" и не скрывают – он регулярно посещает захваченные города в Донецкой и Луганской областях, а недавно побывал и в Авдеевке. Кроме Кириенко, "выборами" также занимаются некоторые депутаты от "Единой России", но на них, в основном, возложена функция агитации.

Кириенко в так называемой "ДНР" (фото: Telegram-канал Пушилина)

В оккупации российские политтехнологи вместе с коллаборантами ищут себе команды – работников ЦИК, глав комиссий, людей, ответственных за агитацию, за "сборы голосов" и их дальнейшую фальсификацию. Для этого в приказном порядке оккупанты привлекают работников бюджетных сфер, которые так или иначе зависят от захватнической власти. Они обязаны предоставить им списки жителей, включая "мертвые души" – людей, которые либо выехали, либо погибли во время захвата территории. В дальнейшем их фамилии также будут использованы для "голосования" за Путина.

Сегодня имена глав "избирательных комиссий" оккупантов известны украинским спецслужбам. В Луганской области руководителем местной "ЦИК" стала Елена Кравченко, которая еще в 2018 году помогала организовывать "выборы" в Луганске. В Донецкой области главой "ЦИК" назначили Владимира Высоцкого. Он решил строить свою политическую карьеру сразу же после вторжения российских войск на Донбасс – в 2014 году он выдвинул свою кандидатуру как "депутата" Новоселковского сельского совета от партии ЛДПР. Его старания не прошли незамеченными, поэтому местные гауляйтеры неоднократно хвалили его "за особое отношение к республике и содействие избирательной комиссии ДНР".

В оккупированном Крыму главой избрали Михаила Малышева – он с самого начала доказал свою преданность российским захватчикам, помогая им провести "референдум" на полуострове в 2014 году. Сегодня Малышев заочно осужден за государственную измену, но сам еще в 2019 году заявил, что родился в Советском союзе и "присягу украинскому народу не давал".

В оккупированной части Запорожской области выборами назначили заниматься Галину Катющенко. Она родилась в беларуском Витебске, но жила в Мелитополе и до вторжения занималась частным бизнесом, а потом вступила в партию "Оппозиционный блок". Катющенко также строит свою политическую карьеру, для чего даже вступила в Севастопольский университет на специальность "политология". После вторжения и "референдумов" за присоединение оккупированных территорий к РФ, Катющенко заявила, что "Запорожская область вернулась домой".

В Херсонской области главой "избирательной комиссии" назначили Марину Захарову. Она родилась в Донецке, и это показательно, что в Херсоне не смогли найти гауляйтера, способного возглавить "избирком". В оккупированном Донецке Захарова работала в "министерстве труда и соцполитики ДНР", а позже была директором "департамента внутренней и внешней политики Херсонской области". Всем пятерым "главам избиркомов" СБУ заочно объявила о подозрении по статье о коллаборационной деятельности.

Сотрудников в "избиркомы" зачастую набирают из работников бюджетной сферы. Также есть основания полагать, что в там будут работать россияне, которые переехали в оккупированные территории в рамках "трудовой эмиграции". Учитывая тот факт, что в Кремле заявили о 6 миллионах потенциальных "избирателей", возможно, долю из них будут составлять "мигрировавшие" в Украину россияне. Однако ни о каких шести миллионах и в этом случае не может быть речи.

Гауляйтеры стараются проводить агитацию за Путина, но назвать ее масштабной тяжело. К тому же, пропаганда российской власти начинается сразу же после захвата территории. Поэтому к выборам нарративы о том, что "Россия – это Путин" только подсвечивают, о чем говорит аналитик общественной организации "Опора" Дмитрий Баштовой.

"Мы обратили внимание, что у них есть основной лозунг "Вместе мы – сила, голосуем за Россию", это, в сущности, коммуницирует основной месседж избирательной кампании "Путин – Россия". Другие кандидаты даже не являются конкурентами, они просто призраки, делающие вид, что выборы легитимны", – заявил Баштовой в комментарии РБК-Украина.

Это несколько отличается от того, что происходит в самой России. Если россиянам Кремль старается внушить, что другие кандидаты как бы тоже участвуют, в оккупации от украинцев требуют проголосовать за Путина, угрожая расправой, отмечает руководитель пресс-офиса Херсонской военной администрации Александр Толоконников. По его словам, работники так называемых ЦИК вместе с вооруженными российскими солдатами делают обход домов, где в безальтернативной манере предлагают поставить в бюллетене "птичку" за Путина.

"Люди понимают, во что это может вылиться в будущем (если отказать в голосовании – ред.). Либо подписать бумажку, либо ты подвергаешь опасности себя и своих родных и через неделю к тебе может прийти ФСБ с проверками, с обысками, и забрать "на подвал". Люди это понимают. Никто не отворачивается (пока человек "голосует" – ред.), там даже вариантов нет, как за кого-то другого голосовать, потому что возникнут проблемы", – отметил Толоконников.

"Выборы" в оккупированном Мариуполе (фото: Getty Images)

Об этом же говорят и в СБУ. По их информации, в оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей россияне проводили "выборы" в формате подомового обхода. С 24 февраля проходило псевдоголосование в отдельных военных частях на линии боевого столкновения, а также в оккупированном Крыму.

Голосовать можно фактически где угодно – человека ловят на улице и заставляют расписаться в бюллетени прямо на скамейке. В городах оборудовали "мобильные пункты" для голосования – палатки с агитационными материалами. Адреса избирательных участков засекречены – оккупанты объясняют это тем, что ВСУ, зная о том, где расположены пункты для голосования, могут ударить по ним ракетами или дронами. Таким образом, захватчики пытаются убедить местное население в том, что украинская власть не будет жалеть своих, поэтому безопаснее быть на стороне оккупантов.

Также в Кремле решили, что голосовать жители оккупированных территорий могут даже с украинским паспортом. Это свидетельствует о провале насильственной паспортизации, но, благодаря такому шагу оккупанты могут зафиксировать тех, кто не взял российский паспорт, и в дальнейшем давить на них адресно.

Во многих оккупированных районах Донецкой и Луганской областей "выборы" проходят уже далеко не впервые и там у захватчиков все отрепетировано. Чего не скажешь о Херсонской области, где комиссии ЦИК вынуждены "гастролировать" из общины в общину.

"Досрочные выборы длились с 27 по 29 февраля, затем они переехали в Геническую общину, что указывает на то, что у них очень мало коллаборантов, которые согласились организовывать эти выборы, поэтому они их растягивают и сделали досрочными. Они создали несколько бригад с "рабочими избиркома", – отмечает Толоконников.

В попытках легитимизировать себя на "новоприобретенных" территориях, оккупанты даже создали свою участковую избирательную комиссию в захваченной Авдеевке. Особенно абсурдно это выглядит на фоне полностью разрушенного города и пары десятков людей, которые там остались. Однако россиянам не важна реальная картина – своему внутреннему потребителю Кремль "продаст" выборы в Авдеевке как волеизъявление тех нескольких человек, которые "дождались Россию" и "вернулись домой".

В целом, в Кремле уже знают, какой результат псевдовыборов будет на оккупированных территориях. По словам представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого в комментарии РБК-Украина, Путин поставил задание "нарисовать" 75% поддержки его кандидатуры. Но в Кремле готовы пойти дальше.

"Его прислужники, чтобы выслужиться, вероятно "нарисуют" 85%, а то и больше. Эти цифры имеют значение исключительно для Путина и российской пропаганды, чтобы пытаться показать его поддержку как по России, так и на оккупированных территориях", – отметил Скибицкий. По другой информации, цифры "за Путина" могут рисовать чуть ли не до его абсолютной поддержки.

При этом, по информации Центра национального сопротивления, в Кремле надеются на 30% явки. "В Кремле надеются, что 30% жителей временно оккупированных территорий добровольно примут участие в фарсе под названием "выборы президента РФ". Именно 30% являются задачей гауляйтеров, которую поставили в Москве. В то же время россияне будут рисовать более 70%, поэтому и делают все возможное, чтобы скрыть отсутствие явки", – говорится в сообщении.

В Крыму выгружают бюллетени для голосования (фото: Getty Images)

Разыгрывая на оккупированных территориях так называемые "выборы", Россия пытается играть роль правового государства. Кремлю важно, чтобы россияне видели, как на захваченных украинских землях местные жители голосуют за Путина. Таким образом они показывают украинцам, что легализовались в их городах, а россиянам – что война происходит не зря и жители Украины поддерживают российского диктатора.

"Это делается для того, чтобы затащить их (жителей оккупированных территорий – ред.) в политическое поле, продемонстрировать, что "мы уже здесь". Плюс – показать это действо, каким бы оно ни было. Россия пытается играть в правовое государство, хотя сама уже нарушила, кажется, все международные нормы, которые только возможны", – отмечает Баштовой.

Внешний трек

Еще одна важная цель "выборов" в захваченных городах Украины – продемонстрировать западным странам лояльность украинского населения. Официально российское руководство постоянно подчеркивает пропасть между РФ и Западом, говорит о собственной самостоятельности, политике изоляционизма и объединении с такими же странами-изгоями, как сама Россия.

На деле же Кремль стремится максимально легализовать свои действия не только перед внутренним, но и перед внешним потребителем. В картинке Кремля, которую он "рисует" жителям Европы и Америки, посягательство на суверенитет чужого государства не так приоритетно, как самоидентификация народа, живущего там.

Таким образом, Россия затягивает Запад на поле, где можно свободно манипулировать и тасовать факты, а иногда и полностью искажать реальность, ведь узнать о том, что в действительности думают жители оккупированных территорий о россиянах, сложно.

Также, для того, чтобы "легитимизировать" себе в глазах Запада, Россия пригласила на выборы так называемых наблюдателей. "Они позвали на выборы ручных наблюдателей от Беларуси, Венесуэлы, стран СНГ, и таким образом хотят продемонстрировать международной публике, что есть поддержка, что соблюдены демократические стандарты. Это и есть главная цель", – отметил Баштовой.

Параллельно с этим в международном треке от российских дипломатов постоянно звучат обвинения Запада в лицемерии. Представители российской власти сравнивают сегодняшние "выборы" в оккупации с тем, что происходило, к примеру, в Косово в конце 90-х годов, когда по итогам референдума страна провозгласила свою независимость. Об этом, в частности, говорила представительница российского МИДа Мария Захарова.

"Год назад жители (оккупированных украинских территорий – ред.) реализовали свое законное право на самоопределение в соответствии с Уставом ООН, Международными пактами о правах человека 1966 г., Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 г., а также заключением Международного суда ООН по Косово от 22 июля 2010 г., подтвердившим тот факт, что одностороннее провозглашение независимости частью государства не нарушает какую-либо норму международного права", – заявляла ранее Захарова.

Россияне, при этом, забывают уточнить, что выборы в том же Косово проходили без оккупации иностранными захватчиками, а подавляющее большинство жителей края давно идентифицировали себя отдельно от бывшей метрополии.

"Там такая многоуровневая пропаганда, манипулирующая многими международными актами. Они паразитируют на теме разных историй, избирательных практик в мире. И эти выборы (на оккупированных территориях Украины – ред.) постоянно преподносятся, мол, люди просто захотели избрать себе ту или иную власть, произвести самоидентификацию, самоопределение народов", – добавил Баштовой.

Безусловно, для Кремля было бы проще сделать несколько фотографий с "бюджетниками" в футболках "Мы за Путина", и не вкладывать средства в создание избирательных комиссий, бюллетеней и прочую атрибутику показательной демократии. Но для того, чтобы найти среди западных государств поддержку или, как минимум, иметь, на что опираться, РФ необходимо провести "выборы".

Тот факт, что людей заставляют голосовать под дулами автоматов, на скамейках на улице, расписываться в бюллетенях за "мертвые души", не попадет в окончательную картинку "выборов". Хотя, по данным информированного собеседника РБК-Украина, особо затруднять себя реальным подсчетом собранных таким путем голосов оккупанты не планируют – "подсчет" просто подгонят под спущенный сверху результат "волеизъявления".

Агитационный плакат (фото: Getty Images)

Однако уже сейчас можно уверенно утверждать, что западные государства не согласятся с результатами так называемых выборов, поскольку, какими бы они не были представлены, это "выборы", которые происходят в условиях оккупации, а значит они по определению не могут быть демократичными.

Единственные страны, которые, по мнению Баштового, могут как минимум соблюсти нейтралитет в вопросе "выборов", – это те, которые соблюдали его и до этого. К ним относятся Китай, Индия и, возможно, Турция, а также некоторые африканские партнеры. Но и они вряд ли станут поздравлять Кремль с прошедшим "избранием" Путина на оккупированной части Украины.

Как бы абсурдно ни выглядела ситуация, важно понимать, что легитимизация – процесс длительный и он все же, больше направлен на захваченное население. Кремлю очень важно, чтобы украинцы, находящиеся в оккупации, перестали сопротивляться и, наконец, признали его власть. Россия будет применять все доступные ей инструменты для достижения этой цели, включая насильственную депортацию украинцев и заселение в их дома россиян. Поэтому, чем дольше длится захват территории, тем сложнее будет в будущем интегрировать ее в общеукраинское пространство.