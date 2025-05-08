Выборы Папы Римского: что известно о втором дне конклава

Появление черного дыма не стало неожиданностью, ведь традиционно в первый день конклава избрать Папу Римского не удается. Исторически продолжительность конклава могла варьироваться от нескольких дней до нескольких месяцев. Однако, как показывает современная практика, процесс избрания нового понтифика обычно длится меньше: предыдущие два конклава в 2005 и 2013 годах завершились уже на второй день.

Что такое конклав

Конклав - это собрание кардиналов Римско-католической церкви, которое созывают только для избрания нового Папы Римского после смерти предыдущего или его отставки.

Это слово происходит от латинского и означает комнату, которая может быть закрыта. Кардиналов закроют в Сикстинской капелле, пока они не выберут преемника Папы Франциска.

Как будет происходить голосование за Папу дальше

В конклаве принимают участие 133 кардинала со всего мира. С сегодняшнего дня они будут голосовать ежедневно по четыре раза: дважды утром и дважды вечером. Пока две трети кардиналов не проголосуют за одного кандидата. Если этого не происходит после нескольких этапов, дальше выбирают одного из двух кандидатов простым большинством.

Как кардиналы голосуют и сообщают об избрании нового понтифика

Голосуют кардиналы за столами, на которых лежат только ручки и бланки со словами Eligo in summum pontificem ("Я выбираю верховным понтификом"). Затем бюллетени складывают пополам и помещают в бронзовую урну.

Об избрании нового Папы извещает дым из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Черный дым сигнализирует о безрезультатном голосовании; белый - извещает о приходе нового Папы.

Что происходило 7 мая

Утром участники конклава отслужили мессу в соборе Святого Петра, а затем прошли процессией по улицам к Сикстинской капелле, где и происходит тайное голосование.

Перед началом конклава кардиналы поклялись на Евангелии хранить тайну о том, что будет происходить в процессе избрания нового понтифика. То же самое должны были сделать люди, которые не участвуют в голосовании, но связаны с ним - врачи и персонал столовой, где будут питаться кардиналы.

Полная секретность

После произнесения фразы extra omnes ("все вон"), двери часовни закрываются до того момента пока не будет избран новый Папа Римский.

Во время конклава связь кардиналов с внешним миром отрезана. Им запрещено читать газеты, пользоваться телефонами и интернетом, а также общаться с внешним миром.

Также на момент конклава в Ватикане полностью отключают мобильную связь, которая будет восстановлена сразу после объявления результатов выборов верховного понтифика.

В перечне возможных преемников Папы - 12 претендентов

Сейчас единого фаворита на пост Папы Римского нет, но среди наиболее вероятных кандидатов называют итальянца Пьетро Паролина, который с 2013 года занимает должность государственного секретаря Ватикана и был правой рукой Папы Франциска.

Также одним из фаворитов на должность является филиппинец Луис Антонио Гоким Тагле. Он может стать первым Папой Римским из Юго-Восточной Азии.

Среди других возможных претендентов - француз Жан-Марк Авелин, венгр Петер Эрде и итальянец Пьербатиста Пицабалла.

Подробнее о ключевых кандидатах на пост Папы Римского читайте в отдельном материале РБК-Украина.