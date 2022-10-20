Выборы нового премьер-министра Британии пройдут на следующей неделе

Новый премьер-министр Великобритании и лидер консервативной партии будет избран в ходе конкурса, который завершится уже на следующей неделе.
Об этом заявила премьер-министр Британии Лиз Трасс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
По словам Трасс, она встретилась с главой Комитета Грэмом Брэди, во время которого договорилась о дате следующих выборов и отметила, что будет возглавлять должность премьера, пока страна не изберет преемника.
Лиз Трасс была избрана премьер-министром в сентябре, но руководила правительством всего 45 дней.
Напомним, что Лиз Трасс объявила о своей отставке с должности премьер-министра Великобритании.
Также ранее мы писали, что Премьер-министр Великобритании взяла на себя обязательство существенно увеличить расходы на оборону.
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