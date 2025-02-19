Выборы не ко времени. Тимошенко отреагировала на заявления Трампа относительно Украины

"Украина - суверенное государство! Владимир Зеленский - Президент Украины. Легитимный, пока не избран другой. Только украинцы имеют право решать, когда и при каких условиях им менять свою власть. Сегодня таких условий нет", - отметила Тимошенко.

По ее словам, выборы во время войны - невозможны и аморальны, потому что в них не смогут принять участие наши военные. А без них выборы никогда не будут легитимными.

"Голосование во время войны также нельзя будет назвать честным, потому что народ не сможет проконтролировать его. Во время войны самоубийственно начинать предвыборную гонку, разрывая страну на политические лагеря. Нам сейчас, как никогда, нужно единство и стойкость. Никто из нас таких выборов до завершения войны не допустит. Это может не нравиться нашим врагам, и даже нашим союзникам, но это так", - добавила она.

Она также подчеркнула, что последовательность, которая имеет право на жизнь, только такая: сначала - мирные переговоры, исключительно с участием Украины, далее - достижение справедливого мира, и только потом - честные выборы с гарантией избирательного права для наших военных.

По словам Тимошенко, Украина не желает быть просто центром добычи сырья.Также хотелось бы знать, когда будет отменена объявленная правительством программа превращения Украины в ресурсный центр Европы, а также уже принят законопроект №6227, согласно которому недра раздаются иностранным компаниям.

"Нужно прекратить любое разбазаривание наших полезных ископаемых. Никто без разрешения народа Украины не имеет права от своего имени щедро раздавать наши национальные богатства. Мы ничего никому не должны - должны нам согласно Будапештскому меморандуму", - подытожила нардеп.