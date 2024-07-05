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Выборы в Британии: главный претендент на премьера сделал первое заявление

Фото: руководитель Лейбористской партии Кир Стармер (facebook.com/KeirStarmerLabour)
Автор: Валерий Савицкий

Глава Лейбористской партии Кир Стармер сделал первое официальное заявление после обнародования экзит-полов парламентских выборов в Великобритании, которые дают ему высокие шансы стать премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

"Сегодня вечером люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам. Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это", - заявил Стармер, удобно устроившись в своем кресле в северном Лондоне.

Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс стал первым министром в правительстве Риши Сунака, который уступил свое место лейбористам. Он является одним из многих высокопоставленных министров, которые, как ожидается, сегодня покинут парламент.

Ранее в пользу либеральных демократов потерял свое место министр юстиции Алекс Чалк.

Парламентские выборы в Британии

22 мая премьер-министр Великобритании Риши Сунак после аудиенции у короля распустил парламент и назначил досрочные выборы.

Избрание британцами нового парламента состоялось в четверг, 4 июля. Главными конкурентами традиционно стали консерваторы и лейбористы.

По данным соцопросов, лейбористы имеют уверенные шансы выиграть гонку и новым премьер-министром может стать Кир Стармер. Первые экзит-полы после закрытия избирательных участков подтвердили эти прогнозы.

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Великобритания