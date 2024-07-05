Выборы в Британии: главный претендент на премьера сделал первое заявление

"Сегодня вечером люди здесь и по всей стране высказались, и они готовы к переменам. Вы проголосовали, теперь пришло время для нас сделать это", - заявил Стармер, удобно устроившись в своем кресле в северном Лондоне.

Тем временем министр обороны Великобритании Грант Шаппс стал первым министром в правительстве Риши Сунака, который уступил свое место лейбористам. Он является одним из многих высокопоставленных министров, которые, как ожидается, сегодня покинут парламент.

Ранее в пользу либеральных демократов потерял свое место министр юстиции Алекс Чалк.