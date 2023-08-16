"Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачила банду рэкетиров

Как пишет пресс-служба, преступники ежедневно "выбивали" из людей крупные суммы средств под вымышленными предлогами или же через, например, искусственно спровоцированные конфликтные ситуации. В случае отказа платить "дань" рэкетиры похищали жертв и отвозили их в специально оборудованные застенки в городе Коростышев.

"В застенках рэкетиры применяли к потерпевшим особо жестокие пытки. Также проверяется информация об изнасиловании фигурантами нескольких женщин", - пишет пресс-служба.

Фото: "Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачило банду рэкетиров (gp.gov.ua)

Задокументирован факт вымогательства 190 тысяч гривен с военнослужащего одной из боевых бригад, которая выполняет задачи на передовой. Преступники угрожали военному покалечить, а затем убить его беременную жену, если он не передаст им всю сумму денег.

"В результате спецоперации Служба безопасности задержала двух лидеров и шестерых активных участников банды на попытке передачи им части денег от потерпевшего. По данным следствия, преступную группировку организовали двое местных уголовников. В банду они привлекли своих знакомых, которые ранее уже привлекались к ответственности за особо тяжкие преступления", - пишет СБУ.

Во время обысков было обнаружено:

крупную сумму наличных денег, полученную преступным путем;

незарегистрированные боевые средства поражения;

кастеты, бейсбольные биты и разнообразное холодное оружие;

списки потерпевших;

банковские карты и мобильные телефоны.

Согласно ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса, задержанным грозит до 12 лет тюрьмы.

Фото: "Выбивали" деньги из военного и угрожали жене. СБУ разоблачило банду рэкетиров (gp.gov.ua