Выбор сомелье. Итоги сравнительной дегустации украинских и импортных вин масс-маркет сегмента

Лучшие сомелье Украины разных лет во главе с руководителем Ассоциации сомелье Украины Иваном Бачуриным провели сравнительную дегустацию украинских и импортных вин масс-маркет сегмента. Для этого эксперты продегустировали напитки в ценовом сегменте 90 - 150 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее исследование.

Как отмечают специалисты, через 3 года после отмены пошлины на импорт напитков из других стран доля вин украинского происхождения на полках магазинов сократилась на 26-30%, и эта тенденция сохраняется.

Украинское виноделие оказалось один на один с нашествием производителей из других стран. К этому добавляются безумные дотации и субсидии со стороны ЕС для своих компаний и миллионы евро, вложенные в имиджевую составляющую стран, производящих вино. Все это в сумме спровоцировало сокращение спроса на украинское вино и уменьшение объемов производства.

"Цель дегустации - определить лучшие вина в заданной ценовой категории. Участниками дегустации были лучшие сомелье Украины 2007, 2009 и 2016 годов. Мы продегустировали 5 образцов белых сухих и белых полусладких вин и определили самые достойные образцы, которые есть на рынке", - говорит Бачурин.

Какими должны быть вина на каждый день? По словам Ивана Бачурина, априори качественные и доступные. Что такое качество? Это баланс между ароматом, вкусом и послевкусием.

"Слишком низкая - повод задуматься. Низкий ценник - вопрос качества сырья и вкусовых свойств вина", - отметил эксперт.

Чтобы избежать предвзятости, экспертов попросили вынести зрение "за скобы" и в режиме "слепой" дегустации, оценивать именно вкусовые свойства вин, а не этикетки, марки, страны происхождения или другие второстепенные факторы.

"На дегустации было представлено около десяти вин от разных производителей со всего мира. В категории белые полусладкие вина единоличным лидером оказались вино Shateau Baron от ТМ Villa UA. Вино светло-соломенного, самого яркого цвета, встречает цветочным ароматом с оттенками муската, груши и айвы. Вкус невероятно свежий, приятная сладость уравновешивается очень нежной кислинкой. Косточковые плоды довершают палитру фруктовых вкусов. Я бы посоветовал попробовать это вино с разнообразными паштетами, пикантными сырами и не слишком сладкими десертами", - говорит лучше Глушко.

"От сегодняшней дегустации у меня очень положительные впечатления. Я для себя определил именно пятый образец - ТМ Villa UA Chardonnay, белое сухое, Украина. Это вино поразило меня своей чистой ароматикой. Имеет оттенки цветов, цукатов, сбалансированный вкус, очень долгое послевкусие. Я бы посоветовал его к мясным закускам, салатам, возможно, к рыбным закускам", - добавляет лучшее сомелье Украины 2016 Вячеслав Назарчук.

С оценкой специалистов согласны и потребители. Как известно, сухое вино Chardonnay и полусладкое Shateau Baron от ТМ Villa UA являются самыми популярными белыми винами из ассортимента марки.

"Сейчас очень важно проявить потребительский патриотизм - выбирать именно украинские вина. У Украины есть все для того, чтобы производить качественные вина, которые могут конкурировать на мировом рынке", - убежден Бачурин.