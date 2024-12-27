Выбор профессионалов: футболисты и тренеры УПЛ проголосовали за лучшего в 2024 году

Лучшим второй год подряд стал полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков. Победитель получил 379 баллов.

Вторая позиция у Алексей Гуцуляка из житомирского "Полесья" - 187 пунктов. А замкнул топ-3 его одноклубник Александр Назаренко - 112 очков.

В опросе участвовали по 15 игроков и одному тренеру от каждой команды УПЛ, которые называли свою тройку. Всего в анкетах было упомянуто 96 исполнителей.

379 балла Судакова - это 49% от максимального числа. На первое место его поставили 92 участника голосования, на второе - 43, на третье - 17. В сумме за одного из лидеров национальной сборной Украины проголосовали 152 респондента - 59%. Это лишь шестой случай в истории, когда победитель референдума сумел повторить свое прошлогоднее достижение.

Отметим, что опрос футболистов и тренеров, которые сами определяют лучшего в чемпионате страны, проводится с 1995 года. Это старейший футбольный референдум в Украине. Основали его журналисты газеты "Команда". А после того, как в 2016 году издание прекратило существование, знамя подхватил сайт Zbirna.