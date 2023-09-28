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Выбила "нейтральный" дуэт. Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал в Японии

Токио, Четверг 28 сентября 2023 13:06
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Выбила "нейтральный" дуэт. Надежда Киченок пробилась в парный полуфинал в Японии Фото: Надежда Киченок (справа) продолжила удачные выступления в сентябре (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с японкой Мию Като продолжила удачные выступления на Pan Pacific Open в Токио.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Toray Pan Pacific Open, 1/4 финала

Кудерметова/Павлюченкова – Като/Н. Киченок – 1:2 (6:0, 4:6, 6:10).

Украинско-японский дуэт одолел российских теннисисток Кудерметову и Павлюченкову в трех сетах. Правда, первую партию Киченок с Като полностью провалили. Они не выиграли ни одного гейма и позволили нейтральным спортсменкам повести в матче всего за 22 минуты.

Значительно более конкурентным стал второй сет. В этот раз россиянки с брейком к середине партии попытались уйти в отрыв (3:1). Однако украинская и японская теннисистки имели другие планы. Они взяли два пункта на подачах Кудерметовой и Павлюченковой, а затем на собственной с третьей попытки реализовали сет-пойнт.

В решающей партии соперницы сначала шли нога в ногу. Борьба достигла максимума, когда счет стал равным (5:5). Но дальше Киченок с Като просто "смяли" российских оппоненток. Они позволили нейтральным теннисисткам набрать одно очко, а сами выиграли 5 розыгрышей и завоевали путевку в 1/2 финала.

Там украинско-японской паре будет противостоять дуэт хозяек кортов. Киченок и Като встретятся с Ходзуми и Ниномией 29 сентября. Общий призовой фонд Pan Pacific Open-2023 составил свыше 780 тысяч долларов.

К слову, ранее Калинина зачехлила ракетку в Токио после поражения от Гарсии.

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