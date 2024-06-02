А вы знали? Почему дождь идет не из всех облаков и влияет ли это на прогноз погоды

Основное про облака

Исследуя облака, процесс выпадения дождя и различные сопутствующие атмосферные явления, ученые пришли к выводу, что на самом деле дождь идет не из всех облаков (или как мы привыкли их называть - туч).

В целом этот процесс зависит от:

типа облаков

размера и концентрации в них капель

температурных условий

атмосферных условий и т.п.

"Крестным отцом" облаков называют британского химика и метеоролога-любителя Люка Говарда, который в презентации 1802 предложил Аскесианскому обществу номенклатуру облаков.

В конце XIX века была одобрена уже международная классификация облаков - их разделение по родам, видам, разновидностям и дополнительным признакам с соответствующими латинскими наименованиями.

Некоторые виды облаков (инфографика: uk.wikipedia.org)

Почему дождь выпадает не из всех облаков

Продолжая исследование облаков и процессы формирования осадков, ученые смогли ответить на вопрос - почему чаще всего дождь выпадает не из всех облаков.

Причина заключается обычно в разнице температур в разных слоях воздуха.

Несмотря на то, что каждое облако состоит из мелких капелек воды, они могут быть разного размера и располагаться на разной высоте. Выпадание капель происходит, когда мелкие капельки воды сливаются в большие капли или когда капли воды замерзают на кристалле льда и увеличиваются в размере.

Обычно сопротивление воздуха заставляет капельки воды "висеть" в облаке, однако когда они становятся слишком большими - облако опускается и "выпадает" дождем. При этом долетят ли капельки до земли (и в каком виде) зависит от температуры и прочих атмосферных показателей.

Если воздух в верхних и нижних слоях холодный и капли выпадают кристаллами льда, на нас с неба вероятнее всего будет падать снег. Если сверху холодно, а снизу тепло - может быть дождь, но если воздух и сверху и снизу относительно теплый, капли на пути вниз могут просто испариться и "вернуться" в облако.

Влияет ли это на прогноз погоды

Эти и другие нюансы действительно могут влиять на прогноз погоды, ведь метеорологи во время его формирования должны учитывать множество факторов и иметь соответствующее качественное оборудование.

Однако если говорить о том, влияет ли на прогноз погоды именно тот факт, что не все тучи дождят, ответ скорее будет отрицательным.