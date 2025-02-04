"Вы не захотите это пропустить": журналист Пирс Морган анонсировал интервью с Зеленским

Британский журналист заявил, что записал 90-минутный разговор с президентом Украины. И видео будет обнародовано на его YouTube-канале вечером 4 февраля.

По словам Моргана, его беседа с Зеленским была "удивительно откровенной, показательной и новостной".

"Вы не захотите пропустить это", - написал Морган в посте в соцсети Х.



Фото: Пирс Морган анонсировал интервью с Зеленским (x.com/piersmorgan)

Отметим, что этот разговор выйдет после опубликованного Морганом интервью с американским коллегой Такером Карлсоном, который сделал ряд скандальных заявлений об Украине и самом президенте Владимире Зеленском.

В частности, Карлсон во время общения с Морганом назвал Зеленского "диктатором". Свое мнение он подкрепил тем, что украинский президент якобы является "нелегитимным" из-за отсутствия выборов в Украине. Именно такой тезис часто продвигает российский диктатор Владимир Путин.

"Первая характеристика диктатора - это то, что он не избран. Зеленский не избран. Он также запретил религиозную конфессию, устранил своих политических противников и запретил языковую группу. Все это признаки диктатуры", - высказался Карлсон в интервью Моргану.

Кроме того, скандальный американский обозреватель заявил, что считает Путина "умным" и "восхищается" тем, что он сделал для РФ. При этом он добавил, что не намерен "поклоняться" главе Кремля, поскольку тот является диктатором.

Напомним, что в феврале прошлого года Такер Карлсон взял интервью у российского диктатора Владимира Путина. После чего он признал, что глава Кремля не умеет объяснять и быть последовательным.

Само интервью раскритиковали ряд украинских и мировых лидеров, а в действующей тогда администрации президента Джо Байдена заверили: все, что прозвучало в интервью, не повлияет на мнение американцев.