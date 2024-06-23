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Вы этого не знали. Кому могут отказать в покупке жилья во время войны: список

Фото: Покупка недвижимости в Украине (facebook.com/Varshavskyplus)
Автор: Катерина Гончарова

В Украине действуют нормы, согласно которым продажа жилья запрещена определенным категориям лиц. Преимущественно эти ограничения касаются тех, кто тем или иным образом связан со страной-оккупантом.

Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.

Кому откажут в купле-продаже жилья: список

В ходе военного положения и войны, которую РФ ведет в Украине, запрещается покупать имущество у тех, кто так или иначе связан с государством-агрессором, объясняет юрист Ярина Паш. Поэтому, когда такой человек обратится к нотариусу за оформлением договора купли-продажи, то получит отказ.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №164, незавершенные нотариальные действия по обращению лица, связанного с государством-агрессором, определенного Постановлением Кабмина №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации" останавливаются.

Если такой человек обратится за совершением нотариального действия, нотариус должен отказать в его совершении.

Лицами, связанными с государством-агрессором в соответствии с Постановлением, считаются:

  • граждане страны-агрессора РФ, кроме проживающих на территории Украины на законных основаниях;
  • юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ;
  • юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, конечным бенефициарным собственником, членом или участником или акционером, имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которой является РФ или гражданин Российской Федерации;
  • юридические лица, образованные по законодательству иностранного государства, конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером), имеющим долю в уставном капитале 10 и более процентов, которых является РФ или гражданин Российской Федерации.

Обратите внимание. Перед процедурой купли-продажи недвижимого имущества нужно проверить, кем на самом деле является собственник, призывает Ярина Паш.

"Нужно проверить, не является ли случайно владелец челвоеком, каким-то образом связанным со страной-агрессором. Также перед оформлением договора нужно обратить внимание на наличие и соответствие оформления правоустанавливающих и технических документов на недвижимое имущество", – советует собеседница.

Кроме того, с помощью Единого государственного реестра судебных решений можно проверить, не является ли жилье объектом спора, а также узнать, нет ли за интересующим вас жильем долгов по оплате коммуналки.

Ранее юрист дал советы, как продать находящуюся в кредите квартиру.

Также юрист рассказала, можно ли купить и продать жилье, которое находится на оккупированных территориях.

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