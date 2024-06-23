Вы этого не знали. Кому могут отказать в покупке жилья во время войны: список

В Украине действуют нормы, согласно которым продажа жилья запрещена определенным категориям лиц. Преимущественно эти ограничения касаются тех, кто тем или иным образом связан со страной-оккупантом.
Об этом в комментарии для РБК-Украина рассказала младший юрист адвокатского объединения "Мисечко и Партнеры" Ярина Паш.
В ходе военного положения и войны, которую РФ ведет в Украине, запрещается покупать имущество у тех, кто так или иначе связан с государством-агрессором, объясняет юрист Ярина Паш. Поэтому, когда такой человек обратится к нотариусу за оформлением договора купли-продажи, то получит отказ.
Согласно Постановлению Кабинета Министров №164, незавершенные нотариальные действия по обращению лица, связанного с государством-агрессором, определенного Постановлением Кабмина №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов по будущим искам государства Украина в связи с военной агрессией Российской Федерации" останавливаются.
Если такой человек обратится за совершением нотариального действия, нотариус должен отказать в его совершении.
Лицами, связанными с государством-агрессором в соответствии с Постановлением, считаются:
Обратите внимание. Перед процедурой купли-продажи недвижимого имущества нужно проверить, кем на самом деле является собственник, призывает Ярина Паш.
"Нужно проверить, не является ли случайно владелец челвоеком, каким-то образом связанным со страной-агрессором. Также перед оформлением договора нужно обратить внимание на наличие и соответствие оформления правоустанавливающих и технических документов на недвижимое имущество", – советует собеседница.
Кроме того, с помощью Единого государственного реестра судебных решений можно проверить, не является ли жилье объектом спора, а также узнать, нет ли за интересующим вас жильем долгов по оплате коммуналки.
Ранее юрист дал советы, как продать находящуюся в кредите квартиру.
Также юрист рассказала, можно ли купить и продать жилье, которое находится на оккупированных территориях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.