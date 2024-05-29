Вы этого не знали. Можно ли выбрасывать старую мебель и как в Украине штрафуют за мусор

На какие суммы могут оштрафовать за мусор

Как это ни странно, Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП) не содержит отдельной нормы, которая предусматривала бы ответственность за выбрасывание мусора в неположенном месте. Фактически в Украине в большинстве случаев наказывают не за засор, а за не уборку мусора, обращает внимание юрист.

"В КУоАП прямо предусмотрена ответственность только за выбрасывание мусора на транспорте", – говорит Клим Братковский.

Статья 152 КУоАП предусматривает ответственность за нарушение государственных стандартов, норм и правил в сфере благоустройства населенных пунктов и их территорий. Для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1360 грн, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1700 грн.

Кто налагает по порядку и налагает штрафы

Согласно ст. 34 Закона Украины "О благоустройстве населенных пунктов" органы местного самоуправления должны утвердить свои местные правила благоустройства.

К примеру, в столице действуют Правила благоустройства города Киева, которые утверждены решением Киевсоветом еще в 2008 году.

Фото: В Украине в большинстве случаев наказывают не за выбрасывание мусора, а за не уборку (Виталий Носач/РБК-Украина)

В столице контроль санитарного состояния территорий осуществляют инспекторы Департамента городского благоустройства КГГА и специалисты районных отделов контроля за благоустройством. Они фиксируют нарушение санитарных норм и составляют на нарушителей протоколы о совершении административного правонарушения по ст. 152 КУоАП.

Протоколы направляются в административную комиссию при исполнительном органе Киевского городского совета КГГА, которая после их рассмотрения выносит постановления о привлечении лиц к административной ответственности.

Справка: В 2023 году на рассмотрение в административную комиссию Киева поступило 3769 протоколов об административных правонарушениях по ст. 152 КУоАП. По результатам их рассмотрения было вынесено 3323 постановлений, которыми наложено на нарушителей штрафов на общую сумму 4036820 грн, приводит данные Братковский.

Однако по ст. 152 КУоАП штрафуют в подавляющем большинстве не выбрасывающих мусор в неположенном месте, а тех, кто своевременно его не убирает.

В соответствии с Законом Украины "Об управлении отходами", крупногабаритные отходы — это бытовые отходы, которые по размеру не могут быть помещены в контейнеры объемом до 1,1 куб. К ВГВ относятся: старая мебель, бытовая техника, металлолом и так далее. Такие отходы должны размещаться на отдельных контейнерных площадках или специальных локациях, определенных организацией, обслуживающей придомовую территорию.

Фото: Для граждан установлен штраф в размере от 340 до 1360 грн, а для должностных лиц и предпринимателей – от 850 до 1700 грн (kks.kiev.ua)

В Киеве услуга по вывозу крупногабаритных отходов включена в коммунальную услугу по вывозу бытовых отходов, осуществляемую KП "Киевкоммунсервис". Такиие отходы должны вывозиться отдельно спецавтотранспортом не реже одного раза в неделю по мере их накопления по заявкам обслуживающей организации или сообщений жителей на специальный полигон крупногабаритных и строительных отходов № 6.

"Получается, киевлянам специально не нужно платить за вывоз старой мебели на полигон. Однако вывоз строительных отходов после ремонта в частных домах и квартирах осуществляется жильцами самостоятельно за их счет", – объясняет юрист.

Поэтому, если кто-то после ремонта квартиры оставит строительный мусор на улице, его могут оштрафовать по ст. 152 КУоАП.

К сожалению, до этого времени парламент Украины не принял отдельную норму об ответственности за выбрасывание мусора в неположенном месте. Кроме того, имеющиеся размеры штрафов давно морально устарели, отмечает Клим Братковский.

"Судебный сбор ежегодно растет с ростом размера прожиточного минимума, а штрафы привязаны к необлагаемому налогом минимуму доходов граждан в размере 17 гривен. Его установили еще в 1996 году, и до сих пор он не менялся. Хотя минимальная заработная плата с 1996 года по 2024 год вырос с 15 грн до 8000 грн. Поэтому размеры штрафов существенно не вливают на дисциплину граждан", – считает специалист.