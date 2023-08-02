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Входит в пул пропагандистов Путина. Сообщено о подозрении российскому "военкору"

Фото: Служба безопасности Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российскому так называемому "военкору" Андрею Руденко, который входит в пул пропагандистов диктатора Владимира Путина, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Как пишет СБУ, против Руденко собрана доказательная база. Подозреваемый входит в пул российских пропагандистов Путина и регулярно восхваляет захватническую политику Кремля.

С начала полномасштабного вторжения России Руденко выполняет задание страны-оккупанта в качестве "военкора" центральных телеканалов РФ во временно оккупированных районах Донецкой области.

"Там он готовит сюжеты и делает "прямые включения", в которых пытается дискредитировать украинских защитников, а также подает искаженную информацию о ситуации на восточном фронте. Кроме того, на собственном Telegram-канале с общей аудиторией более 300 тысяч пользователей пропагандист призвал к скорейшему "присоединению" временно оккупированной части Украины в состав РФ", - пишет пресс-служба.

Фото: Андрей Руденко (t.me/SBUkr/)

Согласно данным следствия, Руденко в 2014 году, проживая в Донецке, одним из первых поддержал оккупацию города. Также он активно высказывал собственные прокремлевские взгляды во время уличных акций перед камерами росСМИ. Позже его включили в штат "специальных корреспондентов" кремлевского медиахолдинга "ВГТРК", где он занимался подготовкой заказных и постановочных сюжетов с временно захваченного Донбасса.

"Поскольку злоумышленник находится в России и на временно оккупированной территории Украины, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности", - добавляет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в Харькове также поймала на "горячем" двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.

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