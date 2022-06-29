В Одеській області перевіряють всі заклади сфери обслуговування, особливо ТРЦ
В Одеській області створили спеціальну комісію, яка приступила до перевірки закладів сфери обслуговування. Це пов'язано з ракетним ударом по кременчуцькому ТЦ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.
Він зазначив, що в Одеській області уже взялися за перевірку всіх закладів сфери обслуговування.
"Після ракетного удару по кременчуцькому ТЦ, ми створили спеціальну комісію, яка почала перевірку всіх існуючих вимог безпеки у всіх закладів сфери обслуговування, а особливо в торгівельних центрах. Якщо комісія виявить порушення, винні понесуть кримінальну відповідальність", - сказав Марченко.
Він закликав мешканців Одеської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Нагадаємо, сьогодні по Одесі окупанти вдарили ракетою. Удар було нанесено російською ракетою повітряного базування Х-22, випущеною з літака Ту-22 з напрямку Чорного моря.
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