В Одеській області перевіряють всі заклади сфери обслуговування, особливо ТРЦ

В Одеській області створили спеціальну комісію, яка приступила до перевірки закладів сфери обслуговування. Це пов'язано з ракетним ударом по кременчуцькому ТЦ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Одеської ОВА Максима Марченка.

Він зазначив, що в Одеській області уже взялися за перевірку всіх закладів сфери обслуговування. "Після ракетного удару по кременчуцькому ТЦ, ми створили спеціальну комісію, яка почала перевірку всіх існуючих вимог безпеки у всіх закладів сфери обслуговування, а особливо в торгівельних центрах. Якщо комісія виявить порушення, винні понесуть кримінальну відповідальність", - сказав Марченко. Він закликав мешканців Одеської області не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.