Вход заблокирован: как открыть машину, если сел аккумулятор

В большинстве авто дверные замки теперь имеют электромеханическое управление. И когда вдруг садится аккумулятор или отказывает электричество, водителя с пассажирами ждет интересный квест - как сесть в собственную машину? Чтобы успешно пройти испытание, надо принять некоторые меры - иногда элементарные.

Способ интеллектуальный: ищите ключ

Практически во всех авто с бесключевым доступом на такой случай есть волшебная палочка - в виде классического механического ключа. Но он обычно надежно спрятан в брелок, которым вы всегда открываете машину. Поэтому надо найти его и освободить - как правило, металлическое жало извлекается, если поддеть его ногтем.

Соответствующая замочная скважина часто спрятана под пластиковым кожухом-колпачком на дверной ручке. Этот кожух нужно снять, нажав или потянув на себя. Иногда в нижней части есть вырез, чтобы подцепить его тем же ключом.

Неприятность может быть в том, что замочная скважина из-за бездействия бывает заблокирована чем-то - грязью, коррозией, льдом. Применять силу нельзя, лучше очистить отверстие спичкой или зубочисткой или обработать его аэрозольной смазкой.

Но "секретный" ключ и "потайная" щель есть не всегда, и добраться до них удается не каждый раз. Для такой ситуации есть другие подсказки.

Способ грубый: физическая сила

Менее интеллектуальный, но порой не менее эффективный способ - физическое воздействие. Можно отогнуть верхнюю часть двери и с помощью жесткой проволоки или планки с крючком добраться до ручки или кнопки разблокировки (если таковая есть на вашей модели).

Главное - сделать это аккуратно, чтобы не повредить дверную рамку и прилегающие панели. Напомним, что в некоторых авто предусмотрена внутренняя ручка открывания багажника - возможно, дотянуться до нее будет удобнее.

На отдельных моделях можно слегка сместить дверное стекло вниз, нажав на него ладонями. Некоторые нетерпеливые водители даже прибегают к разбиванию стекла, и здесь стоит учесть два важных момента: во-первых, это не так просто, а во-вторых, сначала выясните, какое из окон на вашей модели самое дешевое. Ведь бывает, что маленькая задняя "форточка" стоит дороже, чем лобовое стекло.

Способ красивый: для экспертов

С инженерной точки зрения красивое решение - подключить к бортовой сети некий источник напряжением около 12 вольт. Для этого понадобится еще два электропровода, определенный слесарный инструмент и, возможно, старая куртка или коврик с пола или багажника другой машины - когда вам понадобится лечь под авто.

Однако самое сложное здесь - добраться до точки бортовой электросети, куда можно подключить сторонний аккумулятор. Для этого нужны определенные знания и навыки, присущие профессиональным автоэлектрикам. Подскажем только, что это могут быть клеммы штатного аккумулятора, клеммы стартера, генератора, иногда - разъемы проводов габаритных огней.

Способ для ленивых: вызывайте профи

В крупных городах есть аварийные службы, которые выезжают на вызовы и быстро открывают заблокированные автомобили. Услуга стоит недешево, но профессионалы выполняют работу аккуратно и эффективно. Собственно, мастера используют те же методики, что мы описали выше, имея при этом детальные знания и специальные инструменты.

Вкратце

Ухаживайте за машиной и читайте инструкцию - вот самый простой рецепт предотвращения таких ситуаций. Аккумулятор почти никогда не умирает без предупреждения, и если не сам владелец, то вдумчивые сервисмены во время плановых ТО могут заметить назревающую проблему заблаговременно. А знание нюансов, предусмотренных на такой случай автопроизводителем, облегчит использование механического ключа, которым комплектуются брелки бесключевого доступа.

При подготовке статьи были использованы материалы "Ингвар Инжиниринг" и "Autobild Украина".