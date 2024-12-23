Вход был с аккаунта самого высокого уровня: в Раде сделали заявление о кибератаке на госреестры

По его словам, проведенная атака была хорошо подготовленной. Также известно, что вход произошел с аккаунта высокого уровня.

Он рассказал, что для такой атаки враг мог вербовать работника учреждения. Также мог быть применен многоуровневый механизм подкладывания флешки, чтобы она пришла в человека внутренний периметр и была включена.

"Здесь может быть фишинг компьютеров всех работников, которые, возможно, работают с закрытым контуром, дистанционно, что в принципе запрещено. Поэтому это точно не Вася, Петя и кто-то еще. Это четко, круто спланированная кибернетическая атака, которую можно было сделать с учетом достаточно системной организации", - сказал Федиенко.

По его информации, базы данных удалось сохранить, поэтому реестры можно восстановить.

"Если у них сохранились где-то образы (архив данных - ред.), что, я надеюсь, хорошо. Мне подтвердили эту информацию из закрытых источников, я думаю, что неделю-две - они начнут постепенно-постепенно восстанавливаться", - подчеркнул Федиенко.

Что предшествовало

Ранее вице-премьер-министр Ольга Стефанишина сообщила о том, что были атакованы государственные реестры. Из-за кибератаки была приостановлена работа Единых и Государственных реестров, находящихся в компетенции Министерства юстиции. По ее словам, за атакой стоят российские хакеры. Время первоочередного восстановления реестров составит ориентировочно до двух недель.