Везут в Россию и Крым. Оккупанты начали воровать гранит в Мариуполе, - Андрющенко

"Не зерном и подсолнечником. Оккупанты начали воровать наш гранит. Возобновлены работы в карьерах с. Карань, Кальчик, Асланово оккупанты уже провели шесть подрывов породы. Краденый гранит едет как в Россию, так и в Крымское направление. Все разговоры о "использовании" строй мусора для дорог "остались болтовней", - написал Андрющенко.

Фото: оккупанты начали воровать гранит в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Он сообщил, что теперь украинский гранит из-за действий оккупантов идет на обустройство российских дорог.

"Вот для чего Пушилин (глава так называемой "ДНР" - ред.) в (Беларусь - ред.) ездил. По "БелАЗам", кстати… Страна мародер", - добавляет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу.

Также сообщалось, что оккупанты превращают порт Мариуполя в большой хаб для экспорта краденого зерна.

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