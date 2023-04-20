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Везут в Россию и Крым. Оккупанты начали воровать гранит в Мариуполе, - Андрющенко

Фото: оккупанты начали воровать гранит в Мариуполе (t.me/andriyshTime)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Мариуполе россияне начали воровать гранит. Его вывозят в РФ, а также в направлении Крыма.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Не зерном и подсолнечником. Оккупанты начали воровать наш гранит. Возобновлены работы в карьерах с. Карань, Кальчик, Асланово оккупанты уже провели шесть подрывов породы. Краденый гранит едет как в Россию, так и в Крымское направление. Все разговоры о "использовании" строй мусора для дорог "остались болтовней", - написал Андрющенко.

Фото: оккупанты начали воровать гранит в Мариуполе (t.me/andriyshTime)

Он сообщил, что теперь украинский гранит из-за действий оккупантов идет на обустройство российских дорог.

"Вот для чего Пушилин (глава так называемой "ДНР" - ред.) в (Беларусь - ред.) ездил. По "БелАЗам", кстати… Страна мародер", - добавляет Андрющенко.

Напомним, ранее мы писали, что Россия вывозит через Бердянск украденную в Украине кукурузу.

Также сообщалось, что оккупанты превращают порт Мариуполя в большой хаб для экспорта краденого зерна.

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Мариуполь