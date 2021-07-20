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"Скрізь однакові": Кулеба порівняв дії Росії на окупованих територіях в Грузії та в Україні

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Вівторок 20 липня 2021 12:07
"Скрізь однакові": Кулеба порівняв дії Росії на окупованих територіях в Грузії та в Україні Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має однаковий сценарій дій на окупованих територіях в Грузії та на сході України. Він закликав об'єднати зусилля в протидії Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кулеби в Facebook.

Глава МЗС розповів про вчорашній візит на розмежувальну лінію між Грузією та окупованою територією Абхазії.

"Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь є однаковими. Неформальна підтримка за принципом "нас там нєт", намагання ввести своїх миротворців, в грузинському випадку це вдалося, потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація (зміцнення кордонів між окупованими територіями та Грузією). Все це ми добре знаємо на нашому прикладі", - сказав Кулеба.

Міністр переконаний, що "у росіян працює одна і та сама схема", а відповідно і "протидіяти російським намірам потрібно разом".

Як відомо, у вересні 2008 Росія визнала незалежність Абхазії. Згодом там створили російські військові бази, які, згідно з "договору" між окупантами та Кремлем, будуть там розміщені 49 років.

Водночас, у НАТО заявили, що не мають наміру визнавати законність яких-небудь домовленостей між Росією і регіонами Грузії - Абхазією і Південною Осетією. НАТО вважає, що російський-абхазький договір порушує умови домовленості про припинення вогню, досягнутою за посередництва Європейського союзу в ході збройного зіткнення в Південній Осетії в 2008.

Тбілісі, зі свого боку, розглядає Абхазію як частину країни і пропонує їй широку автономію у складі Грузії.

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Грузія Дмитро Кулеба
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