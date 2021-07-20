"Скрізь однакові": Кулеба порівняв дії Росії на окупованих територіях в Грузії та в Україні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія має однаковий сценарій дій на окупованих територіях в Грузії та на сході України. Він закликав об'єднати зусилля в протидії Кремлю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення Кулеби в Facebook.

Глава МЗС розповів про вчорашній візит на розмежувальну лінію між Грузією та окупованою територією Абхазії. "Вкотре переконуєшся, що дії Росії скрізь є однаковими. Неформальна підтримка за принципом "нас там нєт", намагання ввести своїх миротворців, в грузинському випадку це вдалося, потім починається паспортизація, русифікація і бордиризація (зміцнення кордонів між окупованими територіями та Грузією). Все це ми добре знаємо на нашому прикладі", - сказав Кулеба. Міністр переконаний, що "у росіян працює одна і та сама схема", а відповідно і "протидіяти російським намірам потрібно разом".