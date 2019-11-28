На в'їзді в Одесу зіткнулися 11 автомобілів

Масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю 11 автомобілів відбулася вранці 28 листопада на трасі Київ-Одеса на в'їзді в Одесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Odessa Online.

В управлінні патрульної поліції в Одеській області повідомили виданню, що 28 листопада близько 8:10 на Київській трасі в районі гіпермаркету "Нова лінія" зіткнулися 11 автомобілів.

Дві людини звернулися за медичною допомогою. На місці події працюють патрульні і слідчий.

Очевидці повідомляють, що аварія сталася через сильний туман.

Фото: місце ДТП (pushkinska.net)

Нагадаємо, вчора на трасі Київ-Одеса сталося масштабне ДТП. В результаті аварії пошкоджено 10 автомобілів і 1 рейсовий автобус, у якому перебувало 20 пасажирів. Постраждали три людини.

РБК-Україна писало, що поліція відкрила дві кримінальні справи після дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) за участю 11 автомобілів на трасі Київ-Одеса.