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У Рівненській області вилучили найбільший арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 19:57
У Рівненській області вилучили найбільший арсенал боєприпасів
Фото: схрон боєприпасів (mvs.gov.ua)

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу

У Рівненській області поліцейські вилучили один з найбільших в Україні арсенал боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці при проведенні обшуку у дворі 45-річного мешканця Острозького району виявили один з найбільших в Україні склад боєприпасів. Зокрема, в селі Сіянці біля будинку в саду на глибині півтора метра був закопаний схрон боєприпасів: 109 корпусів гранати РГД-5, 39 - корпусів гранати Ф1, 126 запалів до гранат типу УЗРГМ-2, 28 - підствольних гранат ВОГ-25, 6 - протитанкових гранат РПГ-7М, 29 - реактивних протитанкових гранат РПГ-22, 6 - реактивних протитанкових гранат РПГ-26, п'ять ящиків патронів калібру 7,63 і один - калібру 9,00

Вилучені боєприпаси направлені на експертизу, за результатами якої буде прийматися процесуальне рішення. У рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України поліцейські встановлюють походження боєприпасів. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Чернігівській області правоохоронці виявили рекордний арсенал зброї в гаражі колишнього офіцера. Сапери вилучили майже 200 гранат Ф-1 і запалів до них. Також було вилучено понад 30 тисяч автоматних патронів упакованих в цинкові коробки.

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