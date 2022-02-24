В'їзд та виїзд з Києва залишаються вільними, - КМДА

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) спростували інформацію про обмеження в'їзду та виїзду з Києва. В'їзди та виїзди з міста залишаються вільними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА .

"Інформація про обмеження в'їзду та виїзду з Києва не відповідає дійсності. Наразі в'їзди та виїзди з міста не закривали",- йдеться в повідомленні.

Раніше у КМДА повідомили, червона лінія метро курсує від станції "Лісова" до станції "Шулявська". Метро працює у режимі перевезень. Прохід на станції вільний.

Наземний громадський транспорт Києва також продовжує курсувати в

нормальному режимі.

Детальніше про ситуацію в Києві - у матеріалі РБК-Україна.