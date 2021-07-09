В'їзд вантажівок в Київ сьогодні буде заборонений: коли знімуть обмеження

Сьогодні з 11:00 обмежують рух великовагового транспорту на в’їзд до Києва. Обмеження вводяться в зв’язку зі спекою.
Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу патрульної поліції Києва.
"9 липня, з 11:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться в повідомленні.
Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатков. Орієнтовно очікується, що рух відновлять з 19:00.
Нагадаємо, у Києві 8 липня з 11:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.