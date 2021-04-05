У В'єтнамі вступив на посаду новий президент. Він раніше очолював уряд

Парламент В'єтнаму обрали президентом країни Нгуєн Суан Фука, він вже прийняв присягу. Фук раніше був прем'єр-міністром.

Про це свідчить повідомлення на урядовому сайті.

Екс-прем'єр заручився підтримкою 97,5% представників парламенту.

Фук пообіцяв продовжувати прискорювати боротьбу з корупцією і марнотратством і залучити всіх людей до реалізації мети - "зробити В'єтнам сильною і процвітаючою країною до 2045 року".

Новообраний президент займав пост прем'єр-міністра В'єтнаму з 2016 року. Під його керівництвом ВВП країни виріс в 1,4 раза в порівнянні з 2015 роком.