ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У В'єтнамі назвали дату приїзду Трампа на саміт у Ханої

Новини » Політика    25.02.2019 - 09:17
У В'єтнамі назвали дату приїзду Трампа на саміт у Ханої
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп прибуде до В'єтнаму увечері 26 лютого

Президент США Дональд Трамп прибуде до В'єтнаму ввечері 26 лютого, напередодні саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Міністерстві закордонних справ В'єтнаму підтвердили, що приїзд Трампа очікується ввечері 26 лютого. Також повідомляється про заплановану на середу зустріч президента США з в'єтнамським лідером Нгуєн Фу Чонгом. Зазначимо, зустріч Трампа з Кім Чен Ином запланована на середу і четвер, подробиці переговорів не розголошуються.

Нагадаємо, Кім Чен Ин відправився до В'єтнаму ще 23 лютого. За даними Reuters, північнокорейський лідер відправився на саміт по території Китаю на своєму бронепоїзді. Довжина шляху перевищить 4,5 тис. кілометрів.

Також раніше повідомлялося, що в Білому домі стурбовані можливими поступками, на які може піти Дональд Трамп на зустрічі з Кім Чен Ином у Ханої. Оточення Трампа припускає, що домовитися про поступки сторони можуть під час особистих переговорів, коли вони залишаться тет-а-тет.

 

Трамп відстрочив введення мита на товари з Китаю Трамп прокоментував санкції РФ та Китаю проти КНДР
Новини України Кім Чен ИнДональд ТрампВьетнам
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся