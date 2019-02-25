У В'єтнамі назвали дату приїзду Трампа на саміт у Ханої

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Трамп прибуде до В'єтнаму увечері 26 лютого

Президент США Дональд Трамп прибуде до В'єтнаму ввечері 26 лютого, напередодні саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що в Міністерстві закордонних справ В'єтнаму підтвердили, що приїзд Трампа очікується ввечері 26 лютого. Також повідомляється про заплановану на середу зустріч президента США з в'єтнамським лідером Нгуєн Фу Чонгом. Зазначимо, зустріч Трампа з Кім Чен Ином запланована на середу і четвер, подробиці переговорів не розголошуються.

Нагадаємо, Кім Чен Ин відправився до В'єтнаму ще 23 лютого. За даними Reuters, північнокорейський лідер відправився на саміт по території Китаю на своєму бронепоїзді. Довжина шляху перевищить 4,5 тис. кілометрів.

Також раніше повідомлялося, що в Білому домі стурбовані можливими поступками, на які може піти Дональд Трамп на зустрічі з Кім Чен Ином у Ханої. Оточення Трампа припускає, що домовитися про поступки сторони можуть під час особистих переговорів, коли вони залишаться тет-а-тет.