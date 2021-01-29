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Єврокомісія дозволила поставки вакцини AstraZeneca до ЄС

Брюссель, П'ятниця 29 січня 2021 20:45
Єврокомісія дозволила поставки вакцини AstraZeneca до ЄС
Фото: вакцина AstraZeneca (flickr.com)
Автор: Роман Тверденко

Європейська комісія схвалила поставки вакцини від коронавірусу розробки AstraZeneca. Тепер її офіційно можна використовувати в країнах Євросоюзу.

Про це написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн в Twitter.

Вона підкреслила, що розраховує на виконання компанією поставок в попередньо обумовленому в контракті обсязі - 400 мільйонів доз.

"Очікую, що компанія поставить 400 мільйонів доз, як і було погоджено. Ми будемо продовжувати робити все можливе для забезпечення вакцин для європейців, наших сусідів і партнерів по всьому світу", - написала фон дер Ляйєн.

Раніше застосування препарату AstraZeneca дозволив Європейське агентство з лікарських засобів (EMA).

Також британський розробник вакцини від коронавірусу AstraZeneca запропонував в рамках першої партії відправити країнам Євросоюзу ще 8 мільйонів доз. Цим вони зам'яти конфлікт, пов'язаний із серйозним скороченням кількості доз у першій партії.

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