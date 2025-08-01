Ветеранские пространства, мобильные сервисы, пешеходные маршруты: как Миргород интегрирует безбарьерность в планы по восстановлению

По ее словам, в Миргородской громаде увеличение количества внутренне перемещенных лиц, а также уязвимых групп населения вывели на первый план проблему доступности объектов социальной инфраструктуры. Сейчас инклюзивность и безбарьерность определены среди ключевых ценностей, на которых должен базироваться процесс восстановления.

"При разработке ПКВ органы местного самоуправления учли, что подход к безбарьерности должен быть комплексным. То есть речь идет не только о социальных услугах, культурных пространствах, инфраструктуре, образовательных и медицинских учреждениях, но и о городском пространстве в целом. Это как о физической доступности - вроде пандусов, лифтов, тактильных указателей, безопасных остановок, адаптированных туалетов, - так и об информационной, социальной, сервисной. Это очень важный маркер качественной ПКВ", - отметила Шуляк.

Она добавила, что в новом жилищном строительстве обязательным условием будет обеспечение безбарьерности - обустройство пониженных тротуаров, входных групп, пандусов и тому подобное. Сфера мобильности также в поле внимания ОМС. Так, планируется обновление остановок и тротуаров с ровным антискользящим покрытием, обустройство безопасных подходов к медицинским учреждениям, школам, культурным и социальным объектам. Кроме того, рассматривается возможность создания кольцевого безбарьерного велопешеходного маршрута в центре города, при том, что части этого маршрута нуждаются в полном переоснащении.

Не менее важным, отметила Елена Шуляк, является обеспечение доступности социальных услуг. По планам громады, все медицинские, образовательные, спортивные и культурные учреждения будут адаптированы к потребностям маломобильных групп населения путем расширения дверных проемов, обустройства подъемников, санузлов, тактильной навигации. Особое внимание уделяют пожилым людям, семьям с детьми и жителям отдаленных сел. Именно для них рассматривается создание мобильных сервисов: выездных бригад врачей, социальных работников, педагогов.

"Среди основных задач громады - улучшение инклюзивности зданий социальных учреждений, расширение транспортных услуг и привлечение грантовых ресурсов для инфраструктурного развития. Планируется открытие "Ветеранского пространства", что будет способствовать адаптации ветеранов и членов их семей", - сообщила Шуляк.

Парламентарий отметила, что в отдельное направление ОМС при разработке ПКВ выделили безбарьерность экономики. Именно поэтому в Программе безбарьерность ориентирована на обеспечение равного доступа к экономическим возможностям для всех жителей общины, в частности, лиц с инвалидностью. ОМС, отметила Шуляк, убеждены, что община может быть лидером в информировании, распространении грантовых возможностей в сфере инклюзии и безбарьерности. Также может касаться привлечения предпринимателей к переоборудованию рабочих мест, проведение мероприятий для опровержения общественных предубеждений относительно занятости лиц с инвалидностью и тому подобное.

Безбарьерность также касается культурного наследия и туризма. В планах Миргорода - сеть инклюзивных маршрутов, адаптация культурных локаций для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, пожилых людей. Среди необходимых мер - установка пандусов, лифтов, адаптированных туалетов на всех площадках для проведения фестивалей, выставок, экскурсий.