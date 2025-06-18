Ветераны войны смогут преподавать в школах "Защиту Украины"

В Украине ветераны войны смогут трудоустроиться в школы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента Украины Ирины Верещук.
17 июня Министерство по делам ветеранов Украины и Министерство образования и науки подписали совместный приказ № 868/483, которым утвердили Методические рекомендации по трудоустройству ветеранов войны на должности учителей предмета "Защита Украины".
Таким образом, теперь боевой опыт станет основой патриотического воспитания детей и молодежи.
Документ предусматривает, что украинские ветераны будут передавать ученикам не только знания по основам военного дела, тактической медицины, гражданской защиты и безопасности, но и свой бесценный боевой опыт.
По словам Верещук, данная инициатива не только повысит практическую подготовку молодежи, но и станет важным элементом патриотического воспитания.
Вместе с тем, в Минветеранов отметили, что такое решение будет способствовать одновременно как реинтеграции защитников в мирную жизнь, так и укреплению национальной устойчивости.
На сегодняшний день интеграция УБД в мирную жизнь - ключевая социальная задача в Украине.
Так, работодатели все чаще ценят наличие боевого опыта, ведь это свидетельствует о стрессоустойчивости, ответственности, способности работать в экстремальных условиях. Неудивительно, что количество вакансий, которые открыто ориентированы на ветеранов, за год существенно возросло.
Ранее мы писали, кто может получить статус участника боевых действий в Украине, какие документы для этого нужны и как проходит процедура. Статус дает право на ряд льгот - медицинских, жилищных, налоговых и т. д. Подавать документы можно через командира или самостоятельно в межведомственную комиссию.
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