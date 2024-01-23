Ветераны могут получить стипендии на обучение: как подать заявку

В Украине стартовал прием заявок для участия в Конкурсе стипендий на краткосрочные учебные программы или курсы в рамках Программы реинтеграции ветеранов IREX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Формат краткосрочных курсов поможет эффективно планировать учебный процесс без отрыва от деятельности или лечения для ветеранов, которые в нем нуждаются", - отметили в министерстве.

По данным Минреинтеграции, ветераны могут рассчитывать на стипендии в размере до 500 долларов.

Участники конкурса могут самостоятельно выбрать курсы. Это могут быть, например:

курсы маркетинга,

компьютерных наук,

аналитики,

управление,

иностранного языка

"Важно четкое обоснование выбора образовательной возможности и ее положительное влияние на дальнейшее трудоустройство или карьерный рост", - отметили в министерстве.

Заполнить регистрационную форму можно по ссылке. Дедлайн: 2 февраля.

Ветераны в Украине могут получать бесплатные медицинские услуги. Причем, это распространяется как на государственные больницы, так и на частные. РБК-Украина подготовила список всех бесплатных услуг.

Также недавно Кабинет министров Украины изменил процедуру назначения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для ветеранов войны и членов их семей.

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