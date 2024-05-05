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Ветераны могут бесплатно переучиться на работников социальной сферы: куда обращаться

Фото: Ветераны могут бесплатно переучиться на работников социальной сферы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Ветераны, ветеранки и члены их семей, которые ищут работу, могут бесплатно пройти обучение на новую специальность - социальный работник.

Для получения новой профессии в Государственной службе центров занятости есть специальные безвозмездные курсы.

"Социальная сфера - это возможность для ветеранов, ветеранок и членов их семей, где можно работать и оказывать поддержку нуждающимся. Ведь социальный работник - это не только специалист, который может помочь с программами Службы занятости, выплатами финансовой помощи, безвозмездной практической помощью и медицинскими услугами. Но и человек, наделенный эмпатией", - сказала заместитель министра социальной политики Ульяна Токарева.

По словам замминистра, не стоит забывать и о социальной защите или социальных услугах, когда речь идет о развитии бизнеса или трудоустройства.

"Когда ветеран или ветеранка возвращаются в гражданскую жизнь, они сталкиваются с реальностью и должны понять, как им двигаться дальше. Именно социальные услуги пригодятся", - подчеркнула Токарева.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта.

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