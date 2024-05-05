Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: советы Минреинтеграции

Семье, которая встречает военнослужащего, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать различные "послевоенные" реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию .

Во время адаптации вернувшийся с фронта человек может переживать различные типы реакций. Среди них:

физические,

поведенческие,

эмоциональные.

Физические могут проявляться в проблемах со сном и еде, тахикардии, головных болях или болях в мышцах. Поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности. Эмоциональные - в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

Такие реакции могут длиться некоторое время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту.

Как облегчить адаптацию