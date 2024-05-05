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Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: советы Минреинтеграции

Украина, Воскресенье 05 мая 2024 16:32
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Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: советы Минреинтеграции Фото: как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Семье, которая встречает военнослужащего, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать различные "послевоенные" реакции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Во время адаптации вернувшийся с фронта человек может переживать различные типы реакций. Среди них:

  • физические,
  • поведенческие,
  • эмоциональные.

Физические могут проявляться в проблемах со сном и еде, тахикардии, головных болях или болях в мышцах. Поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности. Эмоциональные - в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.

Такие реакции могут длиться некоторое время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту.

Как облегчить адаптацию

  • осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
  • помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
  • проявите терпение;
  • позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
  • учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
  • уважайте личные границы близкого человека.

Напомним, руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов рассказал, что не все семьи могут выдержать разлуку, из-за чего в Украине увеличилось количество разводов.

Полное интервью с руководителем капелланской службы ГУР МО - читайте по ссылке.

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