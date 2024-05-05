Как облегчить адаптацию родных после их возвращения с фронта: советы Минреинтеграции
Семье, которая встречает военнослужащего, стоит быть готовой к тому, что дома он может еще некоторое время "воевать". Адаптация потребует времени, в течение которого человек может переживать различные "послевоенные" реакции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.
Во время адаптации вернувшийся с фронта человек может переживать различные типы реакций. Среди них:
- физические,
- поведенческие,
- эмоциональные.
Физические могут проявляться в проблемах со сном и еде, тахикардии, головных болях или болях в мышцах. Поведенческие - в реагировании на громкие звуки, проблемах с концентрацией и памятью, постоянной настороженностью и ожиданием опасности. Эмоциональные - в перепадах настроения, раздражительности, неспособности расслабиться и испытывать положительные эмоции.
Такие реакции могут длиться некоторое время. Однако если они в течение месяца не утихают, лучше обратиться за рекомендациями к специалисту.
Как облегчить адаптацию
- осознайте и примите изменения, которые произошли с близким человеком;
- помните, что у нее может измениться система ценностей, некоторые вещи станут неважными;
- проявите терпение;
- позаботьтесь, чтобы в семье царила атмосфера доверия;
- учитывайте, что доверие ветерана к членам семьи и собратьям может отличаться;
- уважайте личные границы близкого человека.
Напомним, руководитель капелланской службы Главного управления разведки Минобороны Константин Холодов рассказал, что не все семьи могут выдержать разлуку, из-за чего в Украине увеличилось количество разводов.
Полное интервью с руководителем капелланской службы ГУР МО - читайте по ссылке.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.