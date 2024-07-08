Ветераны и военные могут принять участие в литературном конкурсе: детали

Как принять участие в конкурсе

По словам организаторов, они хотят услышать и усилить уникальные истории и переживания защитников Украины, усилить голоса и обеспечить поддержку и признание военнослужащих и ветеранов.

Лучшие работы войдут в антологию, которую выдаст в 2025 году партнер конкурса - "Видавництво Старого Лева". Также победители получат денежное вознаграждение в размере 45 тыс. грн.

Для участия нужно заполнить регистрационную форму. Работы принимаются до 20 июля 2024 г. Победителей объявят не позже ноября этого года.

В конкурсе могут принять участие военнослужащие и ветераны российско-украинской войны, без ограничений по возрасту, статусу службы и т. п.

Детали конкурса

Для участия в конкурсе принимают работы в следующих категориях:

рассказ объемом до 20 000 знаков

объемом до 20 000 знаков эссе объемом до 10 000 знаков

объемом до 10 000 знаков заметки или дневниковые записи объемом до 15 000 знаков

объемом до 15 000 знаков стихи объемом до 40 строк

Конкурс сосредоточен на теме войны в Украине, произведения должны отражать личный опыт, переживания, героизм, мужество, утраты, надежду и другие аспекты, связанные с военными действиями.

Конкурсные работы будут оценивать жюри. В его состав входят:

Павел ПАШТЕТ Белянский, писатель, военнослужащий

Евгений Лир, писатель, военнослужащий, волонтер

Елена Лотоцкая, писательница, военнослужащая

Владимир Ермоленко, писатель, философ, волонтер

Елена Герасимьюк, писательница, парамедик

Ростислав Семкив, литературовед, писатель

Участники могут подать не более одного прозаического произведения в пределах одной категории (не более двух прозаических произведений в целом) и не более трех поэтических произведений в пределах категории "поэзия".

Важно, что произведения должны быть написаны на украинском языке. Также они должны быть уникальными. К конкурсу не допускаются произведения, которые уже были опубликованы онлайн в соцсетях, блогах, на специализированных сайтах или в печатных изданиях.