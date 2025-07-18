Ветераны ДТЭК встретились в Лондоне с Джонсоном

Ветераны, представляющие ДТЭК, "Метинвест" и инициативу "Сердце Стали", поделились собственным опытом участия в боевых действиях, в том числе при обороне Мариуполя, а также рассказали о своей нынешней работе - восстановлении электростанций и сетей, которые подвергаются постоянным повреждениям от ракет и дронов.

"Урок последних трех лет заключается в том, что чем быстрее Запад предоставляет оружие, тем лучше. Вы воюете за нас, вы воюете за свободу - и именно поэтому мы должны вас поддерживать. Украина имеет невероятный потенциал", - сказал Борис Джонсон.

"Наши энергообъекты подвергаются ударам снова и снова. Мы успеваем их восстанавливать, но без надлежащей ПВО и технической поддержки - этого недостаточно. Сегодня мы защищаем Украину по-другому - поддерживая энергосистему. Но нам нужна международная поддержка, чтобы защитить и систему, и людей, которые в ней работают. То, что мы делаем - борьба за энергетическую независимость Украины", - отметил во время встречи Андрей, ветеран и ныне шахтер на одном из предприятий ДТЭК.

Визит ветеранов в Лондон организован ДТЭК в рамках партнерства с боксером Александром Усиком в преддверии его поединка за титул чемпиона мира, который состоится в субботу на стадионе Уэмбли.

Партнерство с Усиком является частью глобальной инициативы по мобилизации международной помощи украинской энергосистеме.

С начала полномасштабного вторжения энергетическая инфраструктура ДТЭК является одной из главных целей российских атак. В худший период 90% мощностей тепловой генерации компании были разрушены или повреждены. Несмотря на постоянные обстрелы, ДТЭК продолжает восстанавливать критическую инфраструктуру - благодаря, в частности, ветеранам, которые вернулись к гражданской жизни.