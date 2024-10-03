Ветеран сборной Украины силовым данком оформил момент недели в Еврокубке: видео

Центровый испанского "Ховентута" Артем Пустовой возглавил хит-парад самых крутых эпизодов 2-го тура баскетбольного Еврокубка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал турнира.
32-летний украинец покорил эпизодом в третьей четверти противостояния с немецким "Ульмом". Он получил передачу на входе в "краску", выиграл силовую борьбу у оппонента и уложил сверху.
Стараний Пустового не хватило для всеобщего успеха бадалонцев. "Ховентут" потерпел близкое поражение на выезде (83:87). Обе команды остались в топ-6 группе A Еврокубка. Правда, немецкий коллектив в нынешнем сезоне только побеждал.
Самым результативным в поединке стал центровой "Ховентута" Анте Томич. Он набрал 18 очков и сделал 5 подборов. Пустовой же добавил в копилку бадалонцев 12 пунктов, а также оформил 5 подборов и 1 ассист.
Уроженец Херсонской области, воспитанник южненского "Химика". На драфте НБА-2014 не был выбран ни одной из команд.
После выступлений в чемпионате Украины переехал в Испанию перед сезоном 2015/16. Защищал цвета "Обрадойро", а через три года перешел в "Барселону". Затем выступал за "Гран Канарию", "Мурсию", а прошлый сезон отыграл за "Обрадойро". С "Ховентутом" заключил 1-летний контракт.
Чемпион Украины (2015) и Испании (2021). В составе сборной Украины выступал на нескольких Евробаскетах и ЧМ-2014.
К слову, ранее Ягупова завоевала Суперкубок Испании в составе "Валенсии".
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