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Форвард "Монреаля" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Монреаль, Пятница 26 января 2024 11:29
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Форвард "Монреаля" с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Шон Монахан (в центре) набрал 3 пункта против "Айлендерс" (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил центрального нападающего "Монреаль Канадиенс" Шона Монахана первой звездой игрового вечера регулярного первенства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

29-летний форвард приложился к победе "Канадиенс" над "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3). На домашнем льду он забросил две шайбы и однажды ассистировал одноклубнику.

"Монреаль" шокировал гостей тремя голами в стартовый период. Сузуки открыл счет в большинстве после комбинации Монахана и Слафковски, а впоследствии его запев поддержал Кофилд. Сам же герой дня отличился третьим – при численном преимуществе перед воротами замкнул передачу Матесона.

"Айлендерс", однако, сумели организовать камбэк. Команда Патрика Руа продемонстрировала феноменальную реализацию большинства, оформив три шайбы усилиями Хорвата, Барзала и Палмьери. Впрочем, последнее слово было за Монаханом, который за считанные минуты до сирены мощным броском "прошил" Варламова.

В топ-тройку звезд также попали вингер "Тампы-Бэй" Никита Кучеров и вратарь "Детройта" Алекс Лайон. Россиянин забросил шайбу и отдал две результативные передачи в противостоянии с Аризоной (6:3). Голкипер же парировал 30 бросков и оформил шатаут против "Филадельфии" (3:0).

Все результаты вечера в НХЛ:

Форвард &quot;Монреаля&quot; с дублем и ассистом стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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