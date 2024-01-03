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Ветеран "Чикаго" сбил шлем хулигану, грубиян "Аризоны" устроил зарубу: драки вечера НХЛ

Среда 03 января 2024 12:50
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Ветеран "Чикаго" сбил шлем хулигану, грубиян "Аризоны" устроил зарубу: драки вечера НХЛ Фото: Ник Фолиньо озверел из-за фола Жереми Лозона (usatoday.com)
Автор: Антон Федорцив

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги произошли новогодние стычки на льду в Нэшвилле и Темпе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протоколы поединков .

В штате Теннесси потасовка завязалась под занавес второго периода. Защитник "Нэшвилла" Жереми Лозон за воротами грубо атаковал вингера "Чикаго" Филиппа Курашева.

За молодого нападающего решил вступиться 36-летний Ник Фолиньо. Он подлетел к обидчику партнера по команде и быстро сбросил краги. После долгой подготовки оппоненты приступили к обмену ударами. Инициативу захватил более опытный – сбросил шлем, натянул джерси на голову Лозона и ушел отдыхать со штрафом 2+5.

Желание мести стало фундаментом столкновения и в Аризоне. Форвард "Флориды" Ник Казинс коварно въехал в защитника "Койотис" Юусо Великомяки. Спасать партнера бросился нападающий хозяев Джейсон Цукер.

Он на скорости налетел на Казинса, нокаутировал его и спровоцировал драку с защитником "Пантерз" Густавом Форслингом. Соперники обменялись ударами в голову, а инициатива перешла от кулаков Цукера к оппонентским. В конце концов, спарринг завершился боевой ничьей. Форслинг получил 17 минут штрафа, а Цукер был удален до финального свистка.

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