Лидер "Бостона" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

Чешский вингер помог "медведям" одолеть "Торонто" на выезде (4:3 ОТ). Он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в том числе победную в дополнительной пятиминутке.

Именно Пастрняк открыл счет в середине первого периода. Он получил передачу Карло в центральной зоне и мощным броском со средней дистанции заставил капитулировать Уолла. А во второй 20-минутке нападающий удачно ассистировал Шаттенкирку.

"Мейпл Лифс", однако и не думали сдаваться. Усилиями Мэттьюса (дубль) и Доми они отреагировали еще и на шайбу Фредерика и перевели поединок в овертайм. Однако там сработала связка Пастрняк-Маршан – первый обыграл голкипера и отдал второму на пустые ворота.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Оттавы" Антон Форсберг и форвард "Вегаса" Джек Айкел. Голкипер "Сенаторз" выполнил 39 сэйвов и оформил шатаут против "Сиэтла" (2:0). Зато центральный нападающий "Голден Найтс" помог разгромить "Вашингтон" голом и двумя ассистами (4:1).

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