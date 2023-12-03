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Лидер "Бостона" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Торонто, Воскресенье 03 декабря 2023 10:27
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Лидер "Бостона" с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео Фото: Давид Пастрняк и Брэд Маршан организовали победный гол (facebook.com/NHLBruins)
Автор: Антон Федорцив

Медиа-департамент Национальной хоккейной лиги определил крайнего нападающего "Бостон Брюинз" Давида Пастрняка первой звездой игрового вечера регулярного чемпионата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ.

Чешский вингер помог "медведям" одолеть "Торонто" на выезде (4:3 ОТ). Он забросил шайбу и отдал две результативные передачи, в том числе победную в дополнительной пятиминутке.

Именно Пастрняк открыл счет в середине первого периода. Он получил передачу Карло в центральной зоне и мощным броском со средней дистанции заставил капитулировать Уолла. А во второй 20-минутке нападающий удачно ассистировал Шаттенкирку.

"Мейпл Лифс", однако и не думали сдаваться. Усилиями Мэттьюса (дубль) и Доми они отреагировали еще и на шайбу Фредерика и перевели поединок в овертайм. Однако там сработала связка Пастрняк-Маршан – первый обыграл голкипера и отдал второму на пустые ворота.

В топ-тройку звезд также попали вратарь "Оттавы" Антон Форсберг и форвард "Вегаса" Джек Айкел. Голкипер "Сенаторз" выполнил 39 сэйвов и оформил шатаут против "Сиэтла" (2:0). Зато центральный нападающий "Голден Найтс" помог разгромить "Вашингтон" голом и двумя ассистами (4:1).

Все результаты вечера в НХЛ:

Лидер &quot;Бостона&quot; с тремя пунктами стал главной звездой вечера НХЛ: видео

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