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Ветеран-бомбардир и новичок-аутсайдер забрали награды тура УПЛ

Киев, Среда 08 мая 2024 17:59
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Ветеран-бомбардир и новичок-аутсайдер забрали награды тура УПЛ Фото: Андрей Ярмоленко несется к бомбардирскому рекорду лиги (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Отечественная Премьер-лига по итогам 27-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и ровненского "Вереса" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Вингер столичного гранда Андрей Ярмоленко – футболист тура чемпионата Украины. Он приложился к разгрому "бело-синими" ковалевского "Колоса" (5:0).

Ветеран вышел в стартовом составе киевлян. На старте второй половины Ярмоленко оформил второй мяч "Динамо". Он получил передачу Бражко перед штрафной, эффектно развернулся и правой уложил в нижний угол ворот "хлеборобов".

В свою очередь наставник "Вереса" Олег Шандрук – лучший тренер 27-го тура. Молодой специалист во главе "народного клуба" одержал сверхважную победу в борьбе за выживание над закарпатским "Минаем" (3:1). Благодаря домашнему успеху ровенчане поднялись в зону переходных матчей.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Ярмоленко опередил Гаджиева, Михайленко и Краснопира. Шандрук же оказался лучше Шовковского, Максимова и Скрипника.

Ветеран-бомбардир и новичок-аутсайдер забрали награды тура УПЛ

К слову, накануне Сикан и Шовковский забрали призы УПЛ за апрель.

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Верес Динамо Ярмоленко Чемпионат Украины УПЛ
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