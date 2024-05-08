Ветеран-бомбардир и новичок-аутсайдер забрали награды тура УПЛ

Отечественная Премьер-лига по итогам 27-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру представителям киевского "Динамо" и ровненского "Вереса" соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ .

Вингер столичного гранда Андрей Ярмоленко – футболист тура чемпионата Украины. Он приложился к разгрому "бело-синими" ковалевского "Колоса" (5:0).

Ветеран вышел в стартовом составе киевлян. На старте второй половины Ярмоленко оформил второй мяч "Динамо". Он получил передачу Бражко перед штрафной, эффектно развернулся и правой уложил в нижний угол ворот "хлеборобов".

В свою очередь наставник "Вереса" Олег Шандрук – лучший тренер 27-го тура. Молодой специалист во главе "народного клуба" одержал сверхважную победу в борьбе за выживание над закарпатским "Минаем" (3:1). Благодаря домашнему успеху ровенчане поднялись в зону переходных матчей.

Лучших игрока и тренера тура на первом этапе назвали журналисты ряда изданий, в том числе и РБК-Украина, а на втором за номинантов голосовали болельщики в соцсетях Премьер-лиги. Ярмоленко опередил Гаджиева, Михайленко и Краснопира. Шандрук же оказался лучше Шовковского, Максимова и Скрипника.